Ukrayna, Silah Çağrısında Bulundu

Başkan Volodymyr Zelenskyy, Moskova'nın büyük hava ve topçu saldırılarının tüm Donbas bölgesini yok etmeyi hedeflediğini söyledi ve Ukrayna'nın müttefiklerini savaş alanında Rusya'ya eşdeğer ağır silah sevkiyatını hızlandırmaya çağırdı.

Zelenskyy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki ikiz şehirler Severodonetsk ve Lysychansk için verilen mücadelenin “bir tür korkunç doruğa girdiğini” söyledi. Rusya, ülkenin endüstriyel kalbi olan Donbas bölgesini oluşturan Luhansk ve Donetsk'i ele geçirmeye çalışıyor.

Zelenskyy Perşembe günü erken saatlerde yayınlanan bir video adresinde, Ukrayna'nın daha büyük ve daha hızlı silahlar için taleplerini yineleyerek, “Topraklarımızı özgürleştirmeli ve zafere ulaşmalıyız, ancak daha hızlı, çok daha hızlı” dedi .

“Donbas'ta büyük hava ve topçu saldırıları oldu. İşgalcinin buradaki hedefi değişmedi, tüm Donbas'ı adım adım yok etmek istiyorlar” dedi.

“Bu yüzden Ukrayna'ya silah teslimatlarının hızlanmasını tekrar tekrar vurguluyoruz. Bu şeytani donanmayı durdurmak ve Ukrayna sınırlarının ötesine itmek için savaş alanında acilen ihtiyaç duyulan şey eşitlik.”

Luhansk Valisi Serhiy Haidai Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin yüzlerce sivilin bir kimyasal tesiste mahsur kaldığına inanılan Severodonetsk ile yakınlardaki Zolote ve Vovchoyrovka yerleşimlerini savunduğunu, ancak Rusya'nın güneydeki Loskutivka ve Rai-Oleksandrivka'yı ele geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Haidai günlük brifinginde, "Durum son derece zor - Ruslar tüm rezervleri topladı ve tüm bunları Severodonetsk'e yapılan saldırıya gönderdi" dedi. Telegram kanalında daha sonraki bir gönderide “Ruslar tüm mahalleleri ağır ateşle kaplıyor” diye ekledi.

Moskova, Ukrayna kuvvetlerinin Severodonetsk'te kuşatıldığını ve tuzağa düşürüldüğünü iddia etti.

Lysychansk'ta Haidai, tamamı Rus ateşinin yakınında olduğu için "şehirde çok tehlikeli" olduğunu söyledi.

“Çevrelemeyi önlemek için komutanlığımız birliklerin yeni mevzilere çekilmesini emredebilir. Dün geceden sonra bir yeniden gruplaşma olabilir” dedi.

TASS haber ajansı, Rus destekli ayrılıkçıların, şehri Sieviersk kasabasına bağlayan bir yolun alınmasından sonra Lysychansk'ın kuşatıldığını ve erzaklarının kesildiğini söyledi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin 19 Haziran'dan bu yana Lysychansk'ın güney yaklaşımlarına doğru 5 km'den (3.11 mil) daha fazla "büyük olasılıkla ilerlediğini" söyledi.

Twitter'da, "Bazı Ukraynalı birimler, muhtemelen kuşatılmamak için geri çekildi" dedi. Bakanlık, "Rus kuvvetleri, bu sürünen ilerlemeyle Lysychansk-[Severodonetsk] cebini artan bir baskı altına sokuyor... Ancak, batı Donetsk Oblastı'nı almak için daha derin bir kuşatma elde etme çabaları durmaya devam ediyor" dedi.