Ukrayna Şehirlerini Boşaltma Çabalarının Engellenmesiyle Mücadele Ediyor

Kuşatılmış birçok Ukrayna kentinde sivilleri giderek daha vahim koşullardan kurtarma çabaları, her iki tarafın da üzerinde mutabık olduğu ateşkesin yeni çatışmaları önleyememesi nedeniyle çok az ilerleme kaydetti.

Çarşamba günü 12 saat süren insani yardım koridorunda sivillerin kuzeydoğudaki Sumy, güneydeki Mariupol ve Enerhodar, güneydoğudaki Volnovakha, doğudaki İzyum ve başkent Kiev çevresindeki bölgedeki çok sayıda kasabadan kaçması hedeflendi.

Ancak şu ana kadar kötüleşen insani koşulların ortasında mahsur kalan yüz binlerce insan için kaçış yolları sağlamada sadece sınırlı başarı belirtileri olduğu bildirildi.

Sumy valisi, sivil arabaların daha batıdaki Poltava'ya kurulan güvenli bir koridordan ikinci bir gün için ayrıldığını söyledi. Ukraynalı yetkililer, 1700'ü yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere 5 bin sivilin Salı günü çeyrek milyon nüfuslu şehirden kaçmayı başardığını söyledi.

Ancak Ukrayna'da öğlene kadar, diğer insani koridorlardan herhangi birinin başarıyla açıldığına dair bir doğrulama yapılmadı.

En acil tahliye olarak görülen Mariupol'den kimsenin ayrılıp ayrılamayacağı belli değildi. Belediye meclisinden yapılan açıklamaya göre, ateşkese rağmen Çarşamba günü Rusya'nın saldırıları sonucu bir çocuk hastanesi yıkıldı.

"Rus işgal güçleri çocuk hastanesine birkaç bomba attı. Yıkım muazzam." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya, Mariupol'da 400 binden fazla kişiyi rehin tutmaya devam ediyor, insani yardım ve tahliyeyi engelliyor" dedi. Ukraynalı yetkililer, daha önce güvenli tahliye koridorları kurma girişimlerinin Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle büyük ölçüde başarısız olduğunu söylediler.

Rusya, Ukrayna güçlerini ateşkesleri ihlal etmekle suçladı.

Rus güçlerinin geçen hafta el koyduğu Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santralinin bulunduğu Enerhodar'ın belediye başkanı, insani yardım malzemelerinin içeri alınacağını ve otobüslerin dönüş yolunda bölge sakinlerini dışarı çıkaracağını söyledi.

Bölge valisi Oleh Synehubov internet üzerinden yaptığı paylaşımda, Doğu Harkiv bölgesindeki Ukrayna'nın İzyum kasabasından planlanan sivillerin tahliyesinin Rus bombardımanı tarafından bekletıldığını söyledi.

"otobüsler hala İzyum'un girişinde bekliyor" diyen Yetkili, Kızıl Haç'ın desteğiyle Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Bazı insanlar Kiev'in banliyölerinden akıp gitti, hatta başkentte hava saldırısı sirenleri art arda çaldı ve patlama sesleri duyuldu.

Kiev bölgesel yönetimi başkanı Oleksiy Kuleba, sivillere yönelik krizin başkent ve çevresinde büyüdüğünü söyledi. "Rusya, Kiev bölgesinde yapay olarak insani bir kriz yaratıyor, insanların tahliyesini sinir ediyor ve küçük toplulukları bombalamaya ve bombalamaya devam ediyor."

Kiev, 30 otobüs ve sekiz kamyon malzemenin Salı günü ateşkesi ihlal ederek Rus bombardımanı altına girdikten sonra ulaşamadığını söyledi. Moskova, kiev'i yangını durdurmamakla suçladı.

Alman haber ajansı dpa'nın Ukrayna güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, başkentin yaklaşık 25 kilometre (15,5 mil) kuzeyindeki Demydiv köyünde Rus askerleri Ukraynalı polis memurlarına ateş açtı.

Saldırıda bir polis hayatını kaybederken, bir diğeri de ağır yaralandı. Yetkililer ayrıca, bir sivilin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Rus güçleri Kiev'e doğru ilerlemeler yaparak başkentin büyük doğu banliyöleri Brovary'ye yaklaştı.

Cephe hattı beş gün önce Brovary'nin yaklaşık 100 km (62 mil) kuzeyindeki Chernihiv yakınlarındayken, Rus tanklarının sütunları Çarşamba günü sadece 15km (9,3 mil) uzaklıktaydı.

Yerel halk ve Ukrayna kuvvetleri gönüllüleri AFP haber ajansına verdiği demeçte, Ukrayna güçlerinin Brovary yönünde otoyola doğru giden bir rus tank sütununu püskürtmeye çalıştığını söyledi.

Moskova ve Ukrayna, yerel saatle sabah 09.00'dan (Tsİ 07.00) itibaren ateşkese saygı gösterme sözü vermişti.