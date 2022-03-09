Rusya-Ukrayna Savaş Askeri Sevkıyatı

Savaş üçüncü haftasına girmek üzere olduğu için, ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor.

Rus güçleri yavaş da olsa Kharkiv'in güneydoğusundaki İzyum'a doğru ilerlerken, başkent Kiev'in kuzeyindeki Çernihiv'i de dört bir yandan kilitlemeye çalışıyor. Aynı zamanda, güney şehrine karşı başarısız girişimlerden sonra Mykolaiv'in kuzeyine ilerliyorlar ve onu kuşatmak için Kiev'in batısını kesmeye çalışıyorlar.

Güneydoğu belediye meclisine göre, tüm bunlar kuşatma altında bulunan Mariupol kentindeki bir çocuk hastanesinin Rus hava saldırılarıyla yıkıldığına dair rahatsız edici haberlerin arka planında yaşanıyor. Yayınlandığı sırada Rusya tarafından herhangi bir yorum yapılmadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Perşembe günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Türkiye'de bir araya gelecek olmasına karşın, askeri hareketler daha fazla tırmanma tehdidinin sona ermemek üzere olduğunu gösteriyor. Rus ordusunun daha fazla teçhizat aktarmasının yanı sıra, Ukrayna askeri komutanlığına ve siyasi liderliğine teslim olması veya askeri eylemlerinin sadece askeri hedefleri hedef aldığını söyleyen Kremlin'in şartlarını kabul etmesi için baskı yapma kampanyasının bir parçası olarak sivil altyapıya yönelik hava saldırılarını ve topçu bombardımanını artırması mümkündür.

Rus ordusu, moralinin düşük olduğu ve terk edilmiş araçlarla ilgili haberler de dahil olmak üzere açıkça aksilikler yaşarken, harekatı devam ediyor ve cephe hatlarına yeni askerler gönderildi.

Rusya savunma bakanlığı ilk kez askeri muvazzaf askere alındığını itiraf ederek, büyük çoğunluğun evlerine döndüğünü, ancak bazılarının da Ukrayna ordusu tarafından esir alındığını açıkladı. Konu Rus toplumunda çok hassas ve Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir konuşlandırmanın gerçekleşeceğini birkaç kez reddetmişti.

Ayrı bir gelişmede, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği'nin tesisin elektrik kaybettiği konusunda uyarıdan sonra Çernobil nükleer santraliyle ilgili endişeler yeniden ortaya çıktı. Santral şu anda Rusya'nın kontrolü altında ve çalışanlar bu santrale erişemiyor ve gücü geri getiremiyor. Kuleba'ya göre, jeneratörler santrale 48 saat yetecek kadar dizele sahip ve bu noktada bir sızıntı "yakın" hale gelecek.

Öte yandan Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım uygulaması ekonomisini vurmaya ve yabancı şirketleri ülkeyi terk etmeye ve iş durdurmaya zorlamaya devam ediyor.

Putin tarafından "savaş ilanına benzer" olarak nitelendirilen yaptırımlar, askeri harekat ve Rus ordusunun Ukrayna güçlerine karşı ilerleme kabiliyeti üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir.

Rusya'nın içinde, ülkenin merkez bankası vatandaşlara döviz satışını yasakladı ve ruble cinsinden döviz mevduatlarını rubleye dönüştürerek sadece bir kerelik 10.000 dolara kadar para çekme işlemine izin verdi.

Ukrayna'nın Batılı müttefikleri, bankanın varlıklarını etkili bir şekilde dondurarak, Rusya'yı stratejisinin kilit planklarından biri olan ülkesinin 630 milyar dolarlık rezerv stokunu kullanma kabiliyetinden mahrum etmeyi umuyor.