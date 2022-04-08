Ukrayna Savaşındaki Aksaklıklar Gıda Fiyatlarını Şimdiye Kadarki En Yüksek Seviyesine Çıkardı

Bir Birleşmiş Milletler ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın tarımsal güç merkezi Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Mart ayında dünya gıda fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ve dünyadaki açlık riskiyle ilgili endişeleri artırdığını söyledi.

24 Şubat işgalinden ve Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlardan kaynaklanan ihracat akışlarındaki bozulma, özellikle zincirleme etkilerin halihazırda ortaya çıktığı Orta Doğu ve Afrika'da küresel bir açlık krizi korkusunu tetikledi.

Geniş tahıl yetiştirme bölgeleri dünyanın ana ekmek sepetleri arasında yer alan Rusya ve Ukrayna, buğday, bitkisel yağ ve mısır da dahil olmak üzere birçok büyük emtiada dünya ihracatının büyük bir bölümünü oluşturuyor ve fiyatları geçen ay şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı.

Ukrayna limanları bir Rus ablukası tarafından engellendi ve ekim mevsiminde savaş devam ederken bu yılki hasatla ilgili endişeler var.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bir emtia sepeti için uluslararası fiyatlardaki aylık değişiklikleri izleyen Gıda Fiyat Endeksi'nin geçen ay Şubat ayına göre yüzde 12,6 artışla ortalama 159,3 puan olduğunu açıkladı. Şubat endeksi, 1990'daki kuruluşundan bu yana en yüksek seviyedeydi.

FAO, Ukrayna'daki savaşın, buğday ve yulaf, arpa ve mısır gibi diğerleri de dahil olmak üzere tahıl fiyatlarındaki yüzde 17,1'lik artıştan büyük ölçüde sorumlu olduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna birlikte, küresel buğday ve mısır ihracatının sırasıyla yaklaşık yüzde 30 ve yüzde 20'sini oluşturuyor.

Şubat ayındaki dik yükseliş göz önüne alındığında öngörülebilir olsa da, FAO'nun piyasalar ve ticaret bölümü direktör yardımcısı Josef Schmidhuber, "Bu gerçekten dikkat çekici" dedi. "Açıkçası, bu çok yüksek gıda fiyatları acil eylem gerektiriyor."

En büyük fiyat artışları bitkisel yağlar içindi: Bu fiyat endeksi, yemek pişirmek için kullanılan ayçiçeği çekirdeği yağı için daha yüksek tekliflerin etkisiyle yüzde 23,2 arttı. Ukrayna dünyanın önde gelen ayçiçek yağı ihracatçısıdır ve Rusya ikinci sıradadır.

FAO, şeker ve süt ürünlerinin fiyatlarının da "önemli ölçüde arttığını" söyledi.

Schmidhuber, Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte, "Tabii ki, büyük bir arz kesintisi var ve Karadeniz bölgesinden gelen bu büyük arz kesintisi bitkisel yağ fiyatlarını artırdı" dedi.