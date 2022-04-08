Slovakya, Ukrayna'ya S-300 Hava Savunma Sistemi Verdiğini Açıkladı

Başbakan Eduard Heger, Slovakya'nın Rus saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olması için S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya verdiğini söyledi.

Cuma günü Facebook'ta yayınlanan bir gönderide Heger, Sovyet yapımı uçaksavar bataryalarının bağışlanmasının, Avrupa Birliği ve NATO üyesinin 24 Şubat'ta komşu Ukrayna'yı işgal eden Rusya ile çatışmaya katıldığı anlamına gelmediğini söyledi.

Heger, "Slovak Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'nın yardım talebini takiben S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya bağışladığını doğrulayabilirim" diye yazdı.

"Sistemin bağışlanması, Slovak Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki silahlı çatışmanın bir parçası haline geldiği anlamına gelmiyor" diye ekledi.

Ukrayna, Batılı ülkelere, bir Rus askeri saldırısını püskürtmeye yardımcı olmak için hava savunma teçhizatı da dahil olmak üzere askeri yardım çağrısında bulundu.

Cuma günü, ABD, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısında, Rusya'nın işgaline yanıt olarak silah teslimatını hızlandırmayı kabul ettikten sonra Ukrayna'ya yeni silah sistemleri göndereceğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın bürokrasi kaynaklı gecikmelere son vermesi çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve diğer 30 ülkenin Ukrayna'ya silah gönderdiğini ve bu sürecin yoğunlaşacağını söyledi.

Blinken, ABD'nin Kiev'e uçaksavar sistemleri, omuzda tanksavar silahları ve zırhlı araçlar göndermeyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Geçen hafta, Pentagon yetkilileri, Başkan Joe Biden'ın Mart ayı ortasında Ukrayna'ya söz verdiği S-300 de dahil olmak üzere tüm silahların henüz teslim edilmediğini söyledi.

Uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu savunma bakan yardımcısı Celeste Wallander, kongre oturumunda şunları söyledi: "S-300 sistemleri de dahil olmak üzere Sovyet miras sistemlerini elinde tutan, yedek parçaları, füzeleri, bu S-300 sisteminin farklı parçaları olan ülkeleri Ukrayna'ya göndermeye istekli hale getirmeye odaklandık."

Cuma günü, Biden, yönetiminin Slovakya hükümetinin S-300'leri Ukrayna'ya transferini sağlamak için "Slovakya'ya bir ABD Patriot füze sistemini yeniden konumlandırmayı" kabul ettiğini söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, "Bu transferi sağlamak ve Slovakya'nın güvenliğinin devam etmesini sağlamak için ABD, Slovakya'ya bir ABD Patriot füze sistemini yeniden konumlandıracak" dedi.

"Rus ordusu bu savaşın bir sonraki aşaması için yeniden konumlandırılırken, Yönetimimi, Ukrayna ordusuna ülkesini savunmak için ihtiyaç duyduğu gelişmiş silah yeteneklerini tanımlamak ve sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmamaya devam etmeye yönlendirdim."

Mart ayında Slovakya, savunma sistemini Ukrayna'ya ancak NATO güvenlik açığından kaçınmak için bir yedek alması şartıyla sağlayacağını söyledi.

Heger, Slovakya'nın S-300'leri "Ukrayna'ya ve masum vatandaşlarına, bu sistemin mümkün olduğunca çok sayıda masum Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardımcı olacağına inanarak" verdiğini söyledi.