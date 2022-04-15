Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Düzenlediği Baskınlar Protesto Edildi

Yüzlerce Filistinli, İsrail güçlerinin Cuma günü Mescid-i Aksa'ya girmesini protesto etmek ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan insanlara destek gösterisi yapmak için sokaklara döküldü.

Protestocular, Mescid-i Aksa'ya ibadet edenlere ve işgal altındaki topraklarda İsrail'in Filistinlilere karşı yoğunlaşan şiddetiyle karşı karşıya olanlara Arap ve uluslararası destek çağrısında bulunan sloganlar attı.

Bu haftanın başlarında, Gazze'deki Filistinli gruplar, işgal altındaki Batı Şeria'da hızlanan gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey Hamas yetkilisi Yahya Sinvar ile bir araya geldi ve ölümcül İsrail baskınlarına karşı "birleşik konumlarını" doğruladılar.

Kutsal Ramazan ayında 150'den fazla Filistinlinin yaralanmasına neden olan çatışmaların patlak verdiği binlerce kişi haftalık Cuma namazı için kutsal alanda toplandı.

İslami Cihad hareketinin kıdemli bir üyesi olan Halid el-Batş, Gazze'deki gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in Cuma sabahı Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınadı.

"Bugün Kudüs ve Batı Şeria'daki insanlara desteğimizi göstermek için Gazze'de toplanıyoruz. Halk direnişimizi destekliyor, şehitlerimizin ruhunu selamlıyoruz." dedi.

Al-Batsh, İsrail'in El Aksa yerleşkesinde ihlalleri devam ederse Filistinli grupların "sessiz kalmayacağını" vurguladı.

"İsrail'in Mescid-i Aksa'daki provokasyonuna müsamaha göstermeyeceğiz ve devamını kabul etmeyeceğiz" dedi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Ömer Barlev, İsrail'in El Aksa yerleşkesindeki şiddete "ilgi duymadığını" söyledi. İsrail güçlerinin kendilerine saldıran "şiddet unsurları" ile yüzleşmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

'Bedelini öde'

Al-Batsh, Filistinli silahlı grupların "bu saldırıların yansımalarından" "İsrail düşmanını" sorumlu tuttuğunu söyledi. İsrail'in "bu suçların bedelini ödeyeceğini" de sözlerine ekledi.

"Direniş, halkımızı ve kutsallıklarını koruma sorumluluğunu üstlendi ve bu provokasyonlar karşısında boş durmayacak" dedi.

El-Batş, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'e Yahudi kimliği dayatma girişimlerini kınadı.

Son zamanlardaki şiddet, aşırı sağcı Yahudi grupların, Yahudi Fısıh Bayramı sırasında Mescid-i Aksa yerleşkesine baskın yapılması ve avlusunda eski zamanlardan beri gerçekleşmeyen hayvan kurbanlarının sunulması çağrısında bulunmalarıyla geldi.

Beyt Hanun'dan 36 yaşındaki Ayman el-Athamneh, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki El Aksa Camii'nde olanları güçlü bir şekilde reddettiğini göstermek için Gazze'nin kuzeyindeki protestoya katıldığını söyledi.

"Batı Şeria'daki tüm halkımıza güvence veriyoruz ki, Gazze kitleleri tüm kalbiyle sizinle ve direnişle birliktedir. Biz Gazze'de Mescid-i Aksa uğruna her türlü fedakarlığa hazırız." dedi.