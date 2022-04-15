Meclisten Geçti: Herkese En Az Asgari Ücretin Yarısı Kadar Bayram İkramiyesi Müjdesi

Beklenen Yasa Teklifi TBMM'ye Geldi! Herkese En Az Asgari Ücretin Yarısı Kadar Bayram İkramiyesi Müjdesi Her An Gelebilir. Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı kendilerine verilecek emekli Bayram ikramiyesinde. Emekli vatandaşlar açısından ikramiye ödemesi uzun zamandır tartışılırken yeni bir gelişme yaşandı. Sunulan bir kanun teklifi ile yalnızca emekli vatandaşlar açısından değil aynı zamanda bütün çalışanlar açısından bayram ikramiyesi ödenmesi bekleniyor.

Bütün Çalışanlara Asgari Ücretin Yarısı Kadar İkramiye Yasası TBMM'de Onay Alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonuna gelen kanun teklifi Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy tarafından sunuldu. Sunulan kanun teklifi ile beraber sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve çeşitli değişiklikler yapılması talep edildi. Sunulan kanun teklifi genel bir şekilde çalışan vatandaşlara Ramazan Bayramı ile Kurban bayramında asgari ücretin net tutarından yarısı kadar bayram ikramiyesi verilmesini amaçlıyor.

TBMM'ye Sunulan kanun Teklifinin Onay Alması Halinde 2125 TL Ödenecek

Söz konusu kanun teklifi önümüzdeki günlerde ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonunda onay alacak. Burada ise komisyon üyelerinin teklife onay vermesi halinde kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna iletilecek. Burada ise milletvekillerinin oy verecekleri düzenleme onayından geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın da onay vermesi ile beraber bütün çalışanlar açısından geçerli olacak ikramiye ödenmesi düzenlemesi resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe girecek ve böylelikle 2125 TL tutarında bir ödeme vatandaşlara yapacak.