Ukrayna Savaşı, Fransa'nın Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Zemin Hazırlıyor

Paris'teki Saint-Sulpice Kilisesi'nin bodrum katında, giysi, ayakkabı ve oyuncak yığınları düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir. Masaların başında bozulmayan yiyecekler, kadınsı hijyen bakımı ve ilaç kitleri bulunur. Gönüllüler sessizce tezgahların yanında geziniyor, sessiz tonlarda konuşuyorlar.

Her cumartesi ve çarşamba günü düzenlenen bu bağış kampanyası, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan ülkelerine yönelik savaşından kaçan Ukraynalı mülteciler içindir.

Bugüne kadar 30.000 Ukraynalı mülteci Fransa'ya geldi ve konut bakanı Emmanuelle Wargon, hükümetin yaklaşık 100.000 kişiyi ağırlamaya hazırlandığını açıkladı.

Fransız-Ukraynalı bir sanatçı ve emlak işçisi olan Ludmila, kilisede gönüllü olarak çalışıyor ve her hafta daha fazla mülteci gördüğünü söyledi.

"Geçen cumartesi günü 276 mülteci buraya geldi" dedi. "Başlangıçta, sürüşü sadece birkaç sokak ötedeki Ukrayna kilisesi Saint Volodymyr'de tuttuk, ancak yanıttan bunaldık ve hızla alanımız tükendi."

Dışarıda, bir dizi Ukraynalı mülteci sabırla bekliyor. Inna önde, iki küçük kızının kapıdan içeri girip çıkmasını izliyor.

"Savaş başladıktan bir hafta sonra Ukrayna'dan ayrıldık" dedi. "Etrafımızda çok fazla hava sireni ve patlama vardı. Zaporizhzhia'da yaşadığımız yerden Paris'e ulaşmak trenle üç günümüzü aldı."

Bir öğretmen olan Inna, Ukrayna'nın savaş çağındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasakladığı için kocasını ve 23 yaşındaki oğlunu geride bıraktı.

Paris'te mülteci barınağına dönüşen bir sergi merkezi olan Porte de Versailles'a, diğer 600 Ukraynalı ile birlikte geldi.

Orada bir gece geçirdikten sonra, hepsi o zamandan beri yaşadıkları ve bekledikleri bir otele götürüldüler.

"Fransızlar bize tüm ihtiyaçları sağladı: yiyecek, ilaç, kıyafet" dedi. Fransız halkına çok minnettarız, çok misafirperverler."

Macron kaide üzerinde

Ukrayna savaşı, ilk turu Pazar günü yapılacak olan Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine zemin hazırladı.

İşgalin başlamasından günler sonra yapılan bir Fransız anketine göre, yüzde 88'i şok olduklarını ve çoğunluğun "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Savaş, cumhurbaşkanlığı ön koşucularının çoğunu etkiledi; analistler, yarışı sürekli olarak yöneten Emmanuel Macron'un "bayrağın etrafında toplanma" fenomeninden yararlandığını söylüyor.

Başkan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile birkaç tur görüşme yaparak mekik diplomasisine dahil oldu.

Cevipof Sciences Po'da araştırmacı olan Bruno Cautres, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Macron her zaman devlet başkanının rolünü tarihi bir Avrupa liderinin rolü olarak algıladı" dedi.

"Bize yeniden seçilmesi durumunda, bir sonraki döneminin merkezinde Avrupa Birliği'nden önemli bir siyasi, savunma ve güvenlik ve enerji bağımsızlığı önlemi olacağı mesajını gönderiyor."