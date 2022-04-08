Palmiye Pazarı Kilise Saldırıları

İskenderiye merkezli bir tesisatçı olan Beshoy Abd el-Malak, 2017'de Palm Sunday'den önceki geceyi ailesiyle birlikte evde palmiye yapraklarını haçlara ve kalplere dokuyarak geçirdi.

Bu, onu kutlayanlar için en önemli olaylardan biri olan Paskalya'yı kutlamak için Kıpti Hıristiyan geleneğinin bir parçasıdır. Palmiye Pazarı'nda, bu yaratımlar bir rahip tarafından kutsanır ve İsa'nın Yeruşalim'e girişinin anısına bir alayda taşınır.

Kız kardeşi Mariana'ya göre, 19 yaşındaki Beshoy, bu zanaatkarlıkta mükemmeldi ve alışılmadık bir şekilde o yıl Palmiye Pazarını ailesinin Seif caddesindeki her zamanki Meryem Ana kilisesinde değil, teyzeleri ve kuzenleriyle birlikte San Marco Katedrali'nde kutlamaya karar vermişti.

40 yaşındaki Mariana, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Oraya gitmek istediği konusunda garip bir şekilde ısrarcıydı" dedi.

Mariana, babası, annesi ve diğer kardeşleriyle birlikte kiliselerine gitti. Ayin sırasında, başkent Kahire'nin 95 km (60 mil) kuzeyindeki Nil Deltası'ndaki bir şehir olan Tanta'daki St George Kilisesi'ne yapılan bir saldırıyı öğrendiler.

Gizli patlayıcılar giyen bir adam dışarıdaki bir güvenlik kontrolünden geçmeyi başardı ve ön sıraların yakınında kendini patlatarak en az 28 kişiyi öldürdü ve 77 kişiyi yaraladı.

Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin lideri Papa II. Tawadros'un katılacağını bilen Mariana, Aziz Markos'taki kitlenin bir sonraki hedefinde olabileceğine dair bir önseziye sahipti ve Beshoy'u çılgınca kendisinin ve ailelerinin geri kalanının dışarı çıkmasını talep etti.

"Ayrılmayı kesin bir dille reddetti ve 'Korkmayacağım. Ben şehit olacaksam şehit olayım." Daha sonra telefonunu kapattı," diye hatırladı.

Mariana panikledi ve sahil kenti İskenderiye'deki kiliseye doğru yola çıktı ama çok geç geldi. Kan sıçrayan sıraların ve avuç içi dallarının ürkütücü ve kaotik bir sahnesine tanık oldu, sonra kardeşini bulmak için çılgınca koştu.

Mariana'nın önsezisinin doğru olduğu kanıtlandı. Beshoy ve üç akrabası, o gün 16 kişiyle birlikte başka bir intihar saldırısında öldürüldü. Kırk bir kişi daha yaralandı. Ölenler arasında saldırganın içeri girmesini engelleyen polis memurları da vardı.

Tawadros kilisede kaldı ve yaralanmadı. O günün ilerleyen saatlerinde, Mısır'daki silahlı grup IŞİD'in (IŞİD) bir üyesi her iki bombalamanın sorumluluğunu üstlendi.

9 Nisan, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "Mısır'ın modern tarihinde Hıristiyanları hedef alan en kötü şiddet günü" olarak adlandırdığı saldırıların üzerinden beş yıl geçti.

'Siyasi olarak baskıcı atmosfer'

Saldırıdan sonra olayı belgelemek için doğrudan Tanta'ya giden Mısır'daki azınlık hakları araştırmacısı Mina Thabet, benzer bir sahneyi hatırladı. "Benimle en çok kalan şey, ölü oğlunu kucaklayan ve ağlayan bir rahipti" dedi El Cezire'ye.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi saldırıları kınadı ve orduya hızla "hayati ve önemli altyapıyı" koruma emri verdi ve dört yıl boyunca sürekli yenilenen üç ay boyunca ülke çapında bir olağanüstü hal ilan etti.

Mayıs 2020'de, acil durum yasası koronavirüs salgınına karşı koymak için değiştirildi. Cumhurbaşkanına daha fazla yetki verdi ve askeri mahkemelerin siviller üzerindeki yargı yetkisini genişletti. Sadece geçen yılın Ekim ayında kaldırıldı.

Uluslararası Af Örgütü Mısır ve Libya araştırmacısı Hüseyin Baioumi, olağanüstü halin güvenlik güçlerine tutuklamalar yapma ve "devlet düşmanı" olarak kabul edilenleri hedef alma yetkileri verdiğini söyledi.

Baioumi, bunun "öncelikle İslamcılara karşı birçok baskıcı önlemi haklı çıkarmak için kullanıldığını, ancak yıllar geçtikçe diğer muhaliflerin giderek arttığını" söyledi.

Saldırılar sırasında Mısır, özellikle kuzeydoğu Sina bölgesinde, IŞİD savaşçılarıyla bağlantılı şiddetli bir saldırıyla mücadele ediyordu. Şubat 2017'de, Kuzey Sina'nın 250 Hristiyan sakini, ölümcül bir saldırı dalgasının ardından evlerini terk etti.

Thabet, "Palmiye Pazarı saldırıları bir sapma değildi, Mısır'daki en büyük azınlık olarak, militanlığın gelişmesine izin veren siyasi olarak baskıcı bir atmosferin yükünü taşıyan Kıptileri hedef alan bir dizi olayın sadece sonuncusuydu" dedi.