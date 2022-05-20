Ukrayna Savaşı, Yunanistan'da Avrupalılığı Artırıyor

Yunanistan ve Rusya arasındaki bağlar derinleşiyor.

Yunan rahipleri Rusları Ortodoks Hıristiyanlığa dönüştürdü ve dokuzuncu yüzyılda onlara alfabelerini verdi. Rus donanması, bin yıl sonra Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını güvence altına almasına yardımcı oldu.

Bazı Yunanlılar arasında mistik bir inanç devam ediyor - Rusya'nın sonunda 1453'te Türklere düşen eski imparatorluk başkenti olan bugünkü İstanbul'u yeniden fethetmelerine yardımcı olacağı.

Bu arka plan, Yunanistan'ın neden Batı kampındaki en az Rus karşıtı ülkelerden biri olduğunu ve Rusya'nın neden bağlılığı için şiddetli bir şekilde savaştığını kısmen açıklıyor.

6 Mayıs'ta yapılan bir Eurobarometer anketi, Yunanlıların yüzde 53'ünün Rusya'ya karşı yaptırımları desteklediğini, Avrupa Birliği ortalamasının ise yüzde 80 olduğunu gösterdi.

Yunanlıların sadece yüzde 40'ı, Avrupalıların yüzde 67'sine karşılık Ukrayna'nın silah alımlarının finanse edilmesini destekledi.

Politico tarafından Mart ayı ortasında yapılan bir anket, Yunanlıların yüzde 60'ının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "kabul edilemez" bulduğunu, Hollanda, İspanya, Almanya ve Fransa'da sırasıyla yüzde 88, yüzde 86, yüzde 82 ve yüzde 78 olduğunu gösterdi.

King's College London'da uluslararası güvenlik okuru olan Emmanuel Karagiannis, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'ı işgali ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmesi arasında paralellikler kurdu.

"Hem Moskova hem de Ankara, çoğunluğun etnik kökeninden muzdarip olduğu varsayılan vatandaşları korumaya çalıştıklarını iddia etti. Gerçekte, hem Rusya hem de Türkiye, jeopolitik ve ideolojik nedenlerle bağımsız devletlerin egemenliğini baltalamak için azınlıkları silahlandırdı." dedi.

Bu mantığı takip eden Yunan hükümeti kamuoyundan koptu.

"Taraf tuttuk. Kesinlikle. Putin'in saldırganlığına karşı [Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Ukrayna'nın yanındayız ... Başarılı olamayacak," dedi Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 17 Mayıs'ta Kongre'nin ortak bir oturumunda ayakta alkışladı.

Bu olayın kendisi Yunan-ABD ilişkilerinde yüksek bir filigrandı.

Yunan parlamentosunun beşte üçü, geçtiğimiz günlerde, Washington'un Yunanistan'ın Dedeağaç limanını NATO müttefikleri Romanya ve Bulgaristan'ın tedariki için bir lojistik merkez olarak kullanmasına izin veren, ABD ile çok genişletilmiş bir savunma anlaşmasını onayladı.

Dedeağaç'tan Ukrayna ve Moldova sınırlarına arabayla sadece 750 km'lik bir mesafe var ve Yunanistan üzerinden Ukrayna'ya çok sayıda silah gönderildiği söyleniyor.

Yunanistan aynı zamanda Mart ayında Ukrayna'ya açıkça silah gönderen ilk Batılı ülkelerden biriydi.

Çok fazla değildi - Yunanistan'ın AB silah ambargosunun bir parçası olarak açık denizlerde el koyduğu Libya'ya yönelik Kalaşnikof tüfekleri, mermiler ve roket güdümlü el bombalarıyla yüklü iki C-130 nakliye uçağı.

Ancak Yunanistan'ın ölümcül malzemelerle doğrudan müdahalesi sembolikti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kararı "son derece yanlış" ve "suç" olarak nitelendirdi.

Yunan toplumunun üçte ikisinin onunla aynı fikirde olduğu ve hükümetin bu hareketi tekrarlamadığı, ancak Ukrayna yanlısı politikasının tereddüt etmediği bildirildi.

Moskova, Atina'yı ikili ilişkileri 'yapıbozuma uğratmakla' suçluyor

Nisan ayı başlarında, yaklaşık 200 Rus diplomat, Bucha'da işlenen bariz savaş suçlarını protesto etmek için Avrupa başkentlerinden sınır dışı edildi. Yunanistan 12 kişiyi sınır dışı etti – orantılı olarak yüksek bir sayı.

Rusya açıkça rahatsız.

Zaharova, Yunanistan'ın ikili ilişkileri aktif olarak "yapıbozuma uğrattığını" söyledi.

"Rusya'nın yardımıyla kurulan ve ilk lideri Rusya dışişleri bakanı olan Yunan devleti, ülkemizle diplomatik ilişkilerden fiilen yoksun bırakıldı" dedi.

Bu tarihi temalar üzerinde oynamak yanıltıcıdır, diyor Haverford Koleji'nde tarih profesörü olan Alexander Kitroeff.

"1860'lardan itibaren Rus dış politikası pan-Slavist, Bulgaristan yanlısı, Sırbistan yanlısı, Sırbistan yanlısı, Sırbistan ve Bulgaristan da Yunanistan'ın Makedonya üzerindeki rakipleri haline geldi. Yani aslında, Rusya Yunanistan'ın tarafında değil, karşı tarafta." dedi.

Ancak solcu Syriza partisinin eski dışişleri bakanı George Katrougalos, "mesele Rusya'nın desteğini kaybetmek değil," dedi, müttefikler tarafından hafife alınmamak yatıştırıcı.

"ABD bile ... aslında Yunanistan'ın pozisyonlarına verdiği desteği azalttı." dedi. "Doğu Akdeniz'e (doğal gaz boru hattı) ve hatta ABD'nin Türkiye'nin Yunan hava sahası ihlallerini izlemesini sağlayan 2019 Doğu Akdeniz Yasası'na verdikleri desteği geri çektiler."

Yunanistan'ın İsrail ve Kıbrıs gazını AB pazarına taşımak için Kıbrıs ve İsrail ile birlikte inşa etme sözü verdiği bir boru hattı olan Doğu Akdeniz, Türkiye için büyük bir tahriş edici oldu.