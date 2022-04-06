Ukrayna Rusya'yı Zulümleri Örtbas Etmekle Suçladı

Mariupol yetkilileri, Rusya'yı kuşatılmış şehirde muhtemelen "on binlerce sivilin" öldürülmesini, cesetleri yakmak için mobil krematoryumlar kullanarak örtbas etmeye çalışmakla suçladılar.

Güney limanı, Rus askerlerinin 2 Mart'ta etrafını sardığı günden bu yana amansız bombardımanlara maruz kaldı. Mariupol'da kalan on binlerce sakinin su, gıda ve ilaca erişimi kalmadı.

"Bir hafta önce, ihtiyatlı tahminler ölü sayısını 5.000 olarak açıkladı. Ancak şehrin büyüklüğü, feci yıkım, abluka süresi ve şiddetli direniş göz önüne alındığında, Mariupol'dan on binlerce sivil işgalcilerin kurbanı olabilirdi." dedi.

Mariupol belediye meclisi Rus ordusunı "mobil krematoryumlar" kurmakla suçladı.

Konsey bir dizi sosyal medya paylaşımında, "Katiller izlerini kapatıyor." dedi. "Rusya'nın üst düzey yönetimi, Mariupol'da ordusu tarafından işlenen suçlarla ilgili her türlü kanıtın imha edilmesini emretti."

Boychenko, haftalarca süren Rus bombardımanı ve sokak çatışmaları sırasında öldürülen 5 binden fazla sivilden 210'unun çocuk olduğunu söyledi. Yetkili, Rus güçlerinin 50 kişinin yanarak öldüğü hastaneler de dahil olmak üzere hastaneleri bombaladığını söyledi.

Boychenko, Mariupol'un altyapısının yüzde 90'ından fazlasının bombardıman nedeniyle yok edildiğini söyledi. Rus ordusu, Azak Denizi üzerindeki stratejik limanı kuşatarak yiyecek, su ve yakıt kaynaklarını kesti ve ev ve işyerlerini toz haline geldi.

Rusya, güçlerinin herhangi bir zulüm gerçekleştirdiğini reddetti ve daha önce BM Güvenlik Konseyi toplantısına askerlerinin dahil olmadığını kanıtlayan "ampirik kanıtlar" sunacağını söyledi. Moskova, Ukrayna'yı silahlardan arındırmak için "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı operasyonda sivilleri hedef almadığını açıkladı.

"Bir hafta önce, ihtiyatlı tahminler ölü sayısını 5.000 olarak açıkladı. Ancak şehrin büyüklüğü, feci yıkım, abluka süresi ve şiddetli direniş göz önüne alındığında, Mariupol'dan on binlerce sivil işgalcilerin kurbanı olabilirdi." dedi.

Mariupol belediye meclisi Rus ordusunı "mobil krematoryumlar" kurmakla suçladı.

Konsey bir dizi sosyal medya paylaşımında, "Katiller izlerini kapatıyor." dedi. "Rusya'nın üst düzey yönetimi, Mariupol'da ordusu tarafından işlenen suçlarla ilgili her türlü kanıtın imha edilmesini emretti."

Boychenko, haftalarca süren Rus bombardımanı ve sokak çatışmaları sırasında öldürülen 5 binden fazla sivilden 210'unun çocuk olduğunu söyledi. Yetkili, Rus güçlerinin 50 kişinin yanarak öldüğü hastaneler de dahil olmak üzere hastaneleri bombaladığını söyledi.

Boychenko, Mariupol'un altyapısının yüzde 90'ından fazlasının bombardıman nedeniyle yok edildiğini söyledi. Rus ordusu, Azak Denizi üzerindeki stratejik limanı kuşatarak yiyecek, su ve yakıt kaynaklarını kesti ve ev ve işyerlerini toz haline geldi.

Rusya, güçlerinin herhangi bir zulüm gerçekleştirdiğini reddetti ve daha önce BM Güvenlik Konseyi toplantısına askerlerinin dahil olmadığını kanıtlayan "ampirik kanıtlar" sunacağını söyledi. Moskova, Ukrayna'yı silahlardan arındırmak için "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı operasyonda sivilleri hedef almadığını açıkladı.