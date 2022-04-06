Çin Medyasında ABD Kötü Adamdır

Çin, Ukrayna'daki savaşta kendisini tarafsız bir taraf olarak gösterebilir, ancak yurtiçinde izleyicilerine ilettiği mesaj farklı bir hikaye anlatır.

Devlet haber ajansı Xinhua savaşı "özel bir askeri operasyon" ve "Rusya-Ukrayna krizi" olarak nitelendiriyor, ancak asla işgal olarak adlandırıyor. Devlet yayın kuruluşu CCTV, Rusya'nın işgalinden sadece üç hafta sonra ilk kez sivil kayıplardan bahsetti. Daha yakın zamanlarda, devlet kuruluşları, ABD'nin Rusya'da kuş virüsleri yayabilecek göçmen kuşlar da dahil olmak üzere Ukrayna'daki biyolojik silahların geliştirilmesini finanse ettiğini iddia eden Rus komplo teorisini iki katına çıkardı.

Savaşın Çin devlet medyasında nasıl çerçevelendiğinin hükümetin nerede durduğunun bir yansımasıdır.

Çin, Pekin'in güçlü ekonomik bağlara sahip olduğu egemen bir ulusun işgali konusunda Rusya'yı kınamadı, bunun yerine "tüm taraflar" tarafından tartışılması gereken "meşru güvenlik endişelerinden" bahsetti. Ve Batı'da son günlerde Rus askerleri tarafından Öldürüldüğü iddia edilen sivillerin Bucha'da bulunmasıyla ilgili öfke olsa da, Çin devlet medyasında yer alan haberler, insan geçiş ücretini kabul etmek için son zamanlarda ince bir ton kaymasına rağmen kısa sürdü.

Bir aydan uzun bir süre önce düşmanlıkların başlamasından bu yana, bir tema tutarlı kaldı: ABD kötü adam.

Çin'in Rusya ile ilişkileri, iki ülkenin Şubat ayı başında "sınır tanımayan" ortaklık ilan etmelerine bu yana daha da yakından incelendi.

Çin Medya Projesi eş direktörü David Bandurski, Çin devlet kuruluşları ile Sputnik ve Russia Today gibi Rus ajansları arasında uzun bir işbirliği geçmişi olduğunu belirterek, "Bunun bir parçası olarak bilgiyi anlamalıyız." dedi.

Çatışmalar devam ederken, Çin devlet medyası Rus propagandasını güçlendirmek için platformlarına ödünce para ödünce vermiş oldu. ABD merkezli iki dilli haber sitesi China Digital Times'ın haberine göre, devlet kuruluşları kremlin yetkililerini ve Rus devlet medyasını haber kaynakları olarak gösteriyor ve raporlarına yön veren düzenli devlet direktifleri alıyor.

ABD kışkırtıcı olarak tasvir edildi

Benzer şekilde, yerden haber yapan az sayıda çinli gazeteci, Rusya'nın tercih ettiği haber hatlarını papağan gibi destekleme eğiliminde oldu.

Rus ordusuna bağlı az sayıdaki yabancı gazeteciden biri olarak, devlete bağlı yayın kuruluşu Phoenix News'in Moskova muhabiri Lu Yuguang, Rus askerleri ve ayrılıkçı lider Denis Pushilin ile röportaj yaptı. Lu ayrıca kuşatma altında bulunan Mariupol kentinden de bombardıman sonucu yaralandığını bildirdi.