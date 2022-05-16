Ukrayna, Rusya'yı Çevre Suçlarından Sorumlu Tutabilir Mi?

Ukrayna'daki adli tıp araştırmacıları, savaş suçlarına yol açabilecek cinayetlerin kanıtlarını ortaya çıkarırken, Rusya'nın savaşının çevre üzerindeki etkisini belgelemek için farklı türden uzmanlar çalışıyor.

Ukrayna'nın çevre korumadan sorumlu bakanlığı geçen ay verdiği brifingde, askeri teçhizat ve mühimmatın yanı sıra patlayan füzelerin ve hava bombalarının imha edildiğini, toprağı ve yeraltı suyunu ağır metaller de dahil olmak üzere kimyasallarla kirlettiğini söyledi.

Cenevre merkezli Zoï Çevre Ağı'nın müdür yardımcısı Nickolai Denisov, savaşla ilgili hasar veya aksaklık olaylarını haritalayan bir ekibin parçası.

Nisan ayı sonuna kadar grup, şehirler, kasabalar ve köyler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 yerleşim yerinde 3.300 olay bildirdi.

Denisov, El Cezire'ye verdiği demeçte, "[Durum] elbette çok ciddi" dedi. "Her şeyden önce, insanlar üzerindeki etkisi var. Ama çevrede de bu var."

Çevre kirliliği yıllar içinde Ukrayna'yı rahatsız etti.

Eski Sovyet ülkesi 15 nükleer reaktör, 1.600'den fazla kimyasal, petrokimya ve ilaç işletmesi ve 148 kömür madeni işletiyor.

Aynı zamanda dünyanın altıncı en büyük buğday ihracatçısı ve mısır ve ayçiçek yağı da dahil olmak üzere yumuşak emtiaların önemli bir küresel üreticisiydi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi'ne göre, Rus işgalinin 24 Şubat'ta başlamasından 27 Nisan'a kadar, 13.473 hektarlık (33.293 dönüm) bir alanda 79.169 patlayıcı cihaz, 1.955 uçak bombası ve 567.4 kg patlayıcı kullanıldı.

Kiev'deki merkezi hükümetin tahminine göre, Ukrayna'nın şehirlerini yeniden inşa etmenin maliyeti 600 milyar dolara kadar çıkabilirken, Devlet Çevre Müfettişliği, yalnızca arazi kaynaklarının kirlenmesinin yol açtığı zararın 77 milyon dolar olduğunu söylüyor.

Denisov, "Savaşın ölçeği ve risklerin sayısı çok büyük - bu, Avrupa'da yıllardır gördüğümüz her şeyden tamamen farklı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yetkililerinin yargılanması tazminat kapısını açabilir, ancak çevreye verilen zararla ilgili suçlar nadiren bir mahkemeye çıkarıldı.

Uzmanlar, Ukrayna'daki çatışmanın bunu değiştirebileceğini ve çatışma, çevresel zarar ve insan ıstırabı arasındaki bağlantılar hakkında daha güçlü mevzuatın başlangıcını işaret ettiğini söylüyor.

Çevresel hasarın haritalandırılması

Olası çevre suçlarının belgelenmesi ve haritalandırılması, hesap verebilirliğin sağlanması için bir basamak taşı olarak kabul edilir.

Zoï Çevre Ağı, Ecoaction, CEOBS, PAX, Çevre-İnsanlar-Hukuk, Doğruluk Tazıları ve AGİT gibi Ukraynalı ve uluslararası kuruluşlar, kanıtları bir araya getirmek için açık kaynaklı bilgileri, uydu görüntülerini, hükümet bültenlerini ve medya raporlarını kullanıyor.

Kiev merkezli Ecoaction'ın direktörü Natalia Gozak, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, kar amacı gütmeyen kuruluşun çevre suçlarına yol açabilecek 200 olayı kontrol ettiğini söyledi.

Bilgiler, çevre bakanlığı, askeri uzmanlar ve savcıların yanı sıra uluslararası bir mahkemeye açılacak bir dava hazırlamak olan bir hükümet çalışma grubuna verilecek.

Diğer kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın da verilerini alacağını söyledi.

Gozak, "Fikir, tazminat talep etmek ve Ukrayna'nın belirli adımlar atması gerektiğini yapmak" dedi.

Haritalama, çatışma azaldığında saha analizinin nereye odaklanacağını gösterecektir.

Gozak, Ukrayna'nın doğal kaynaklara verilen zararların ekonomik değerlemesi için ortak bir çerçeve belirleyen yeni bir mevzuat hazırladığını da sözlerine ekledi.