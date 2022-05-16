Kolombiya'nın ELN'si Başkanlık Oylaması İçin 10 Günlük Ateşkes İlan Etti

Kolombiya'nın Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) isyancı grubu, Güney Amerika ülkesinde seçimlerin yapılmasına izin vermek için önümüzdeki haftadan itibaren 10 günlük tek taraflı bir ateşkes ilan etti.

ELN, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, düşmanlıklardaki duraklamanın 25 Mayıs'tan 3 Haziran'a kadar süreceğini ve böylece "oy kullanmak isteyenlerin barış içinde bunu yapabileceğini" söyledi.

Grup, "daha iyi bir atmosfer" yaratma kararını kendi çıkarları doğrultusunda aldığını söyledi. böylece kazanan adayın kim olabileceğini görebiliriz."

Bununla birlikte, kendisini saldırılara karşı savunma hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Kolombiyalılar, 2026 yılına kadar ülkeyi yönetecek yeni bir cumhurbaşkanına oy vermek için 29 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Solcu aday Gustavo Petro ve merkez sağ umutlu Federico Gutierrez, Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin yerini almak için ilk tur oylamaya giden kamuoyu yoklamalarına öncülük ediyor.

Her iki aday da ilk turda oyların yüzde 50'sinden fazlasını kazanamazsa, ikinci oylama 19 Haziran'da yapılacak.

ELN, Kolombiya'da oy kullanmayı kolaylaştırmak için düzenli olarak ateşkes ilan ediyor, en son Mart ayında ülkenin yasama seçimleri ve cumhurbaşkanlığı ön seçimleri sırasında.

Hükümet son ateşkes hakkında yorum yapmadı, ancak daha önce bu tür hareketleri seçimleri etkileme girişimleri olarak etiketledi.

ELN, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'nin (FARC) 2016 yılında hükümetle bir barış anlaşması imzalamasının ardından ülkede kalan en büyük silahlı gruptur.

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, bir barış anlaşmasına varmak için ELN ile görüşmelerde bulunmuştu, ancak Duque, 2019'da başkent Bogota'daki bir polis akademisine düzenlenen ve en az 20 kişinin ölümüne neden olan bombalı araç saldırısının ardından bu tartışmalara son verdi.

1964 yılında kurulan ELN, yaklaşık 2.500 savaşçıya ve çoğunlukla Venezüella sınırında ve Pasifik kıyısı boyunca şehir merkezlerinde geniş bir destek ağına güvenebilir. Yetkililer, büyük ölçüde uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla finanse edildiğini söylüyor.