Ukrayna Rusya İle İşbirliği Yapanlara Saldırıyor

Volodymyr Saldo, 2016 yılında, evden yaklaşık 10.000 kilometre (6.200 mil) uzakta bulunan Dominik Cumhuriyeti'nde 59 gün boyunca metal bir yatağa kelepçeli olduğunu iddia etti.

Ukrayna'nın güneyindeki Kherson kentinden eski iş ortağı kaçıran Igor Pashchenko'nun, belirli ifadeleri bir diktafona okumak için kendisine elektrik verdiğini iddia etti.

Saldo, Pashchenko'nun bu ifadeleri ailesinden büyük bir fidye talep etmek ve Saldo'nun Rusya ile işbirliğine ilişkin “itirafının” ses kaydını birlikte düzenlemek için kullandığını iddia etti.

Bir inşaat kralı ve Kherson'un eski belediye başkanı olan Saldo serbest bırakılıp eve döndüğünde, asla Ruslar için çalışmadığını iddia etti.

Mart 2017'de Interfax haber ajansına “Kherson ve geleceği hakkında ilginç planlarım var” dedi.

Bir yıl sonra, Pashchenko, Herson'da kafasına iki kurşun sıkılarak sözleşme usulü öldürüldü ; akrabaları cinayet emrini Saldo'nun verdiğini iddia etti.

Ve bu Mart ayında Moskova, Kherson ve çevresini işgal etti ve Saldo'yu kendi valisi yaptı.

Hainlerin özellikleri

Ukraynalı savcılar 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kherson'dan Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv'e kadar yaklaşık 480 kişinin Rus işgalcilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle soruşturulduğunu söyledi.

Savcılar, döneklerin şehirleri, kasabaları ve bölgeleri teslim ettiğini, Kiev yanlısı eylemcileri gizlice ele geçirdiğini, Ruslara Ukrayna kuvvetlerinin, silah depolarının ve mayın tarlalarının yerini söylediğini ve hatta Rus topçu ateşini koordine ettiğini söyledi.

Bir siyasi uzman, işbirlikçilerin temel özelliklerini belirlemeye yetecek kadar bilgi sahibi olduğunu söylüyor.

Kiev merkezli analist Aleksey Kushch Al Jazeera'ya “Bir işbirlikçi seti: geçmişte zorunlu bir hükümet işi, yerel bağlantılar, yerel işletmelerdeki çıkarlar, [merkezi] hükümetle sığır eti” dedi.

Bu siyasi alanda Rus yanlısı bir duruş veya oyunlar, suç bağlantıları, mevcut koordinat sisteminde tatmin edilmeyen para ve güç sevgisi” dedi.

Saldo da dahil olmak üzere işbirlikçilerin ezici çoğunluğu, savaş sırasında dağıtılan ve yasadışı ilan edilen Rus yanlısı partilerin üyeleriydi.

Bunların çoğu, Kiev'de aylarca süren protestoların ardından 2014'te Başkan Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya kaçtığı, Kremlin yanlısı en büyük siyasi dev olan Bölgeler Partisi'nin siyasi çocuklarıydı .

Ancak bazı işbirlikçiler Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin siyasi kampından geliyor.

Bunlardan biri, Ukrayna'nın ekmek ve meyve sepeti olan işgal altındaki Kherson'da 33 yaşındaki üst düzey bir tarım yetkilisi olan Aleksey Kovalyev.

2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklenmedik bir zaferden sonra bir komedyen ve politikacı olan Zelenskyy tarafından aceleyle bir araya getirilen Halkın Hizmetkarı'nın bir üyesiydi.