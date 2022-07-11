Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ve Başbakan Wickremesinghe Nerede?

On binlerce protestocunun Sri Lanka cumhurbaşkanı ve başbakanını konutlarından kaçmaya zorlamasından iki gün sonra , iki lider halk arasında görülmedi.

Güç durumdaki Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın nerede olduğu kamuoyu tarafından bilinmemekle birlikte, yetkililer Pazartesi günü Al Jazeera'ya Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin şu anki adresinin yakından korunan bir sır olduğunu söyledi.

Protestocular Cumartesi sabahı Başkan'ın Evi ve başkent Kolombo'daki ofisine doğru yürüyüşe başlamadan saatler önce, polis, hukuk uzmanları tarafından yasadışı olarak kınanan bir gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Cuma günü geç saatlerde yapılan sokağa çıkma yasağı duyurusunun ardından karışıklık ve kaos ortasında, cumhurbaşkanının güvenliğinin Rajapaksa'nın daha güvenli bir yere kaçması için düzenlemeler yaptığına inanılıyor.

Gazeteci ve siyasi analist Kusal Perera, Al Jazeera'ya cumhurbaşkanının güvenliğinin onu Gotabaya'nın ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın başkanlığı sırasında inşa edilen bir yeraltı sığınağından bir deniz kampına götürme seçeneğine sahip olduğunu söyledi.

Uzmanlar, 73 yaşındaki başkanın oradan bir donanma gemisine Colombo limanından alınmış olabileceğine inanıyor.

Mahinda'nın yakın bir ortağı olan Perera, "Savaş gemileri Mahinda Rajapaksa başkanlığından bu yana donanma kampında [on] beklemedeydi" dedi.

Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Bu nedenle, Gotabaya Rajapaksa'nın yeraltı sığınağı aracılığıyla bitişikteki Sri Lanka donanma kampına götürüldüğünü ve ardından donanma tarafından başkanlık güvenliğiyle birlikte başka bir yere götürüldüğünü varsayabilirim" dedi.

"Ama aslında o geminin şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bu sadece kaba bir hesap.”

Askeri kaynaklardan alıntı yapan birçok medya raporu, Rajapaksa'nın şu anda denizde bir donanma gemisinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanına yakın kaynaklar ayrıca El Cezire'ye Sri Lanka sınırına yakın bir gemide olabileceğini ve durum daha da kötüleşirse ülkeden kaçabileceğini söyledi.

Polisten sorumlu bakan Kamu Güvenliği Bakanı Tiran Alles, El Cezire'ye güvenlik yetkililerinin ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirmek için Pazartesi günü daha sonra bir araya geleceğini söyledi.

Siyasi liderler için güvenlik düzenlemelerinin de gündemde olacağını söyledi.

“Başkanın nerede olduğunu tartışmayacağız. Alles, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, bunu ne tartışacağız ne de ifşa edeceğiz" dedi. "Bu soruyu sormanın bile uygun olduğunu düşünmüyorum."