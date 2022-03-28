Ukrayna, Rusya Görüşmeleri Öncesi 'Toprak Bütünlüğü' Konusunda Israrcı

Rus ve Ukraynalı müzakereciler bu hafta Türkiye'de yüz yüze barış görüşmelerine devam etmeye hazırlanırken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy daha önce, bir kısmı Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki doğuDaki Donbas bölgesinde uzlaşmaya hazır olduğunu öne sürmesine rağmen ülkesinin "toprak bütünlüğü" konusunda ısrar etmeye devam ediyor.

Yeni müzakereler Pazartesi veya Salı günü Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da gerçekleşecek.

Pazar günü geç saatlerde ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskyy, bir an önce barış istediğini, ancak müzakere kırmızı çizgilerini ortaya koydu.

"Müzakerelerdeki önceliklerimiz biliniyor. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü şüphe götürmez. Devletimiz için etkin güvenlik garantisi zorunludur." dedi.

"Amacımız ortada," diye ekledi, "barış ve ana vatanımızın normal yaşamının mümkün olan en kısa sürede yeniden kazanılsın."

Ancak günün erken saatlerinde Rus gazetecilere yaptığı yorumlarda Zelenskyy, Ukrayna'nın bir barış anlaşmasının parçası olarak doğu Donbas bölgesinin statüsü konusunda tarafsız bir statü ve uzlaşmaya istekli olduğunu söyleyerek farklı bir ton benimsemişti.

Kremlin'in Rus medyasını haber yapmamaları konusunda önceden uyardığı görüntülü çağrıda Zelenskyy şunları söyledi: "Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, devletimizin nükleer olmayan statüsü. Bunu yapmaya hazırız.

"Bu en önemli nokta. Hatırladığım kadarıyla Rusya Federasyonu için ilk ve temel noktaydı."

Rusça konuşarak, "Rusya'yı Ukrayna topraklarından tamamen zorlamanın imkansız olduğunu anlıyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açar. Anlıyorum ve bu yüzden bir uzlaşmadan bahsediyorum. Her şeyin başladığı yere geri dönün ve sonra Donbas meselesini çözmeye çalışacağız."

Ancak Başbakan, herhangi bir anlaşmanın üçüncü taraflar tarafından garanti altına alınması ve referanduma sokulmasının gerektiğini söyledi.

Belirsiz talepler

Daha önceki birçok barış müzakeresi, Kiev'in Batı ile uyumu ve Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali konusundaki çatışmaları durdurmayı veya temel anlaşmazlıkların üstesinden gelmeyi başaramadı. Ancak sivil ölü sayısının artması ve Rusya'nın Ukrayna topraklarının büyük arazilerine atık koyan hava saldırılarına başvurmasıyla, ateşkese aracılık etmeyi amaçlayan diplomatik çabalar yoğunlaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pazar günü yaptığı görüşme sonrasında, bir sonraki müzakere turuna ev sahipliği yapmayı kabul etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, acil ateşkes ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gereğini vurguladı.

Putin, sadece Ukrayna'yı işgal etmek değil, "askerden arındırmak ve denazize etmek" istediğini belirterek, işgalinin hedefleri konusunda kesin olmaktan kaçındı.