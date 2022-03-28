Patrik Kirill: Putin Müttefiki 'Kutsama' Savaşından Sonra Geri Tepmeyle Karşı Karşıya

Papa Francis, 16 Mart'ta Rus Ortodoks Kilisesi'nin 75 yaşındaki lideri ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir müttefiki olan Patrik Kirill ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Katolik kilisesinin başkanı, Rus patriği silahlı saldırganlığı ve fethi meşrulaştırmak için dinin arkasına saklanmaması konusunda uyardı.

Vatikan basın ofisine göre Papa, "Bir zamanlar kutsal savaş veya sadece savaş kiliselerimizde de konuşuluyordu." dedi. "Bugün böyle konuşamayız."

On gün önce, bir vaazda Patrik Kirill, Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaş resmen adlandırıldığı için Moskova'nın sözde "özel barış operasyonunu" onaylıyor gibi görünüyordu.

Patrik, "Fiziksel değil, metafizik önemi olan bir mücadeleye girdik." dedi.

Eşcinsel gurur yürüyüşlerinden, moskova'nın görünürde müdahale ettiği Doğu Ukrayna'daki Donbas halkına neleri zorlamaya çalıştıklarının bir örneği olarak bahsetti.

Almanya'daki Münster Üniversitesi'nde Doğu Kiliseleri Çalışmaları dersleri veren Thomas Bremer El Cezire'ye verdiği demeçte, "Ukrayna'daki savaşın arkasında Batı ile Ortodoks dünyası arasında manevi bir fark olduğu görüşünü dile getirdi ve onun için ikincisinin daha iyi olduğu aşikar." dedi.

"Yani ona göre, savaş siyasi amaçlar veya etki ile ilgili değil, ruhsal ya da onun dediği gibi 'metafizik' amaçlarla ilgilidir. Böylece, resmi Rus bakış açısına teolojik bir destek veriyor."

Putin ve patrik yakın ilişkilere sahip Patrik Kirill, Putin'in 2012 seçim zaferini "Tanrı'nın mucizesi" olarak nitelendirdi.

Putin Ukrayna'yı "Rus dünyasının" bir parçası olarak gördüğü için Patrik Kirill, Ukrayna ve Belarus'taki kiliseler üzerinde hakimiyet olduğunu iddia ediyor.

Ancak 10. yüzyıldaKi Kiev Rus'unda ortak kökenlerine rağmen, Bizans misyonerleri putperest Prens Vladimir'i dönüştürdüklerinde, Ukrayna Ortodoks Kilisesi 2018'de Moskova Patrikhanesi'nden ayrıldı.

Hayal kırıklığına uğrayan Moskova, daha sonra Ukraynalı din adamlarının bağımsızlığını destekleyen İstanbul merkezli Doğu Ortodoks Kilisesi ile ilişkilerini kesti.

Bremer, "Bugün, asıl bölünme Rus Ortodoks Kilisesi ile Ukrayna'daki [kalan] kolu olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi arasında görünüyor." dedi.

"Savaştan sonra, Rus Ortodoks Kilisesi, Patrik tarafından ihanete uğradıklarını hissettikleri için, Ukrayna'daki inançlılarının büyük bir kısmını muhtemelen kaybedecektir." diye de ekledi.

Ve savaş devam ettikçe, Rus Ortodoks Kilisesi'nin daha fazla figürü Patrik Kirill'e karşı hüsrana uğruyor ve derinleşen bir bölünmenin sinyallerini veriyor.

Aralarında askeri gazilerin de bulunduğu yaklaşık 300 rahip ve papaz, geçtiğimiz günlerde Barış için Rus Rahipleri başlıklı bir açık mektup imzaladı.

Mektupta, "Tanrı vergisi insan özgürlüğüne saygı duyuyoruz ve Ukrayna halkının batının veya Doğu'nun baskısı olmadan silah zoruyla değil, kendi başına seçim yapması gerektiğine inanıyoruz." ifadesi yer alıyor.

Üç imzacı El Cezire ile konuştu.

Moskova yakınlarındaki bir köyden gelen ve imza atanlar arasında yer alan rahip Alexander Vostrodymov, "Siyaseti takip etmiyorum, ama şimdi tek bir şey görüyorum - insanlar ölüyor." dedi. "Gerisi benim için önemli değil."

"Tüm savaşlar, hatta bir asır süren savaşlar, her zaman tek bir şeyle sona erer : müzakereler ve barış. Bütün bu yetimlere, dullara, sakatlara ve ölülerin dağlarına değer mi? Neden bu medeniyetsiz kısmı tamamen atlamıyoruz? Her anne, yaşlılıkta torun sahibi olma umuduyla bir erkek çocuk doğurur. Ve onun için, Vanya'sının veya Magomed'inin - önemli değil - o en iyisidir. Bu doğal hayatı mermi ya da şarapnel parçalarıyla kesmeye gerek yok."

Suriye'nin Şam kentinde yaşayan Başrahip Andrey Sokolov, mektubu birkaç yüz kişi imzalarken, diğerlerinin de benzer görüşleri paylaştığını, ancak korkudan kendilerini tanımlamayacaklarını söyledi.

"Bu temyizi imzalamayı papazlık görevim olarak kabul ettim. Kanlı bir fratricidal 'özel operasyonun' serbest kaldığı böyle bir anda sessiz kalmak mümkün değil." dedi. "Mektubun içeriğine katılmalarına rağmen imzalamayanlar var: bazıları korkuyla zincirlenmiş, bazıları rektörlük pozisyonunu kaybetmekten korkuyor, bazıları kariyerlerinden endişe ediyor.

"İmzacılara karşı baskı vakalarını zaten biliyorum. İçlerinden birinden, patronu, iktidardaki piskopos, görevden alınma tehdidi altında imzasını geri çekmeyi talep etti."

Rusya'da yaşayan üçüncü bir rahip anonimlik talebinde bulundu.

"Bu bir felaket ve muazzam oranlarda bir suç. Bu, Allah'ın emirlerine tam bir ihladır. Ve biz Ruslar, bunun hesabını vermek ve tüm yıkımı telafi etmek zorunda kalacağız." dedi.