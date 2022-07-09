Ukrayna: Rusya Destekli Ayrılıkçılar Ölüm Cezası Moratoryumunu Kaldırdı

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'ye göre, doğu Ukrayna'daki Rusya destekli ayrılıkçılar ölüm cezasına ilişkin moratoryumu kaldırdı .

Kendi kendini Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ilan eden yetkililerin Cuma günkü hamlesi, bir ay önce meşru olarak tanınmayan bir kararla ölüme mahkum edilen üç yabancı savaş esirinin “devlette” kaderlerini beklemesiyle geldi.

Savaşta Ukrayna için savaşan iki İngiliz vatandaşı ve bir Faslı, Moskova tarafından "paralı asker" olmakla suçlanıyor. İngilizler Aiden Aslin ve Shaun Pinner ve Faslı Brahim Saadoun, DPR'nin yasal yasasının “iktidarı ele geçirme” ve “terörist faaliyet yürütmek için eğitim” de dahil olmak üzere dört maddesini ihlal etmekle suçlandı.

“Mevcut askeri-politik durumda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çıkarlarını koruma ihtiyacı göz önüne alındığında, yasa tasarısı Ceza Yasası'nın 202. maddesinin 9. bölümünün geçersiz olarak tanınmasını önermektedir”, Elena Shishkina, Cuma günü yaptığı açıklamada, Halk Konseyi Ceza ve İdari Mevzuat Komitesi başkanı söyledi.

Donetsk, 2014'ten beri doğu Ukrayna'nın ayrılıkçı bir bölgesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin merkezi.

Rusya, sekiz yıl önce Kırım'ı ilhak ettikten sonra Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçıların arkasına destek verdi.

DPR'nin "Yüksek Mahkemesi" , Ukrayna ordusu için Rus güçlerine karşı savaşırken yakalanan üç yabancı savaşçıyı mahkum etti.

Ölüm cezası , savaş esirlerini serbest bırakma çağrılarını artırdı.

Uluslararası Af Örgütü Ukrayna Direktörü Oksana Pokalchuk, Al Jazeera'ya “Onlar savaş esiri” dedi ve “Savaş esiri statüsüne sahip hiç kimsenin öldürülememesi çok önemli” dedi.

“Savaş esirleri uygun tıbbi destek almalı ve temel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Cenevre Sözleşmelerinde çok açık bir şekilde belirtilen uluslararası insancıl hukukun temel gereklilikleri budur.”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, Birleşik Krallık hükümetinin idam cezalarından "derin endişe duyduğunu" ve İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

DPR ve yetkilileri, Ukrayna veya diğer birçok yabancı hükümet tarafından tanınmamaktadır. Ancak Rusya , savaş başlamadan iki gün önce 22 Şubat'ta DPR ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LPR) bağımsızlığını tanıdı .