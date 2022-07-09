Shireen Abu Akleh Ailesinin Joe Biden'a Mektubu

Joe Biden , ABD başkanı olarak İsrail'e ilk seyahatine çıkmaya hazırlanırken, El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh'in ailesi, ona Mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesinin hesabını vermesi için bir talep listesi içeren bir mektup gönderdi.

Cuma günkü mektup, Biden'ı, yönetiminin Mayıs ayında gazeteciyi öldüren İsrail güçleri için "Shireen'in öldürülmesini örtbas etme ve cezasız kalmayı sürdürme" çabaları olarak nitelendirdiği için azarladı .

Biden yönetimi , Ebu Akleh'i öldüren kurşunun "muhtemelen" İsrail askeri konumundan geldiğini söyleyen bir açıklama yayınlayarak Filistin hakları ve basın özgürlüğü savunucularını çileden çıkardı, ancak olayı kasıtsız "trajik koşulların sonucu" olarak reddetti.

Abu Akleh'in ailesi , Biden ile "keder, öfke ve ihanet duygusunu" dile getirerek, ABD yönetimine bu açıklamayı geri çekmesi çağrısında bulundu.

Ailenin mektubunun tam metni aşağıdadır.

Sayın Başkan:

Biz Shireen Abu Akleh ailesi olarak , 11 Mayıs 2022'de İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Filistin'de görevdeyken kızkardeşimiz ve teyzemizin yargısız infazına yönetiminizin alçakça tepkisine ilişkin acımızı, öfkemizi ve ihanet duygumuzu ifade etmek için yazıyoruz. Batı Şeria'daki Cenin şehri.

Shireen tanınmış, sevilen bir Filistinli gazeteciydi. O, gelecek vadeden Filistinli kadın gazeteciler için bir rol modeli ve akıl hocasıydı ve yerel ve uluslararası medyada pek çok kişinin güvenilir bir meslektaşıydı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıydı. Shireen, koruyucu bir miğfer ve açıkça “BASIN” olarak işaretlenmiş mavi kurşun geçirmez yelek giymesine rağmen İsrail tarafından kafasına ateşlenen bir kurşunla öldürüldü. Diğer basın mensupları da dahil olmak üzere çevredekiler yardım etmeye çalışırken, İsrail güçleri gerçek mermilerle ateş etmeye devam etti. Sonra biz ve yüzlerce kişi onun cenaze törenine başlamak için toplanırken, İsrail güçleri bize saldırdı, yas tutanları ve tabut taşıyanları dövdü ve hak ettiği onurlu cenaze törenini şiddetle bozdu.

Bir İsrail askerinin Shireen'i öldürmesinden bu yana geçen günlerde ve haftalarda, ABD hükümet yetkilileri tarafından bize yeterince danışılmamış, bilgilendirilmemiş ve desteklenmemiş olmakla kalmadı, aynı zamanda yönetiminizin eylemleri, adalete yönelik çabalarımızı ve Shireen'in ölümüyle ilgili hesap verme sorumluluğumuzu baltalamak için bariz bir niyet sergiliyor. Birleşmiş Milletler , New York Times , Washington Post , CNN , Associated Press , Bellingcat ve B'Tselem tarafından yürütülen soruşturmalarhepsi, Shireen'i öldüren atışı bir İsrail askerinin ateşlediği sonucuna vardı. Eldeki tüm kanıtlar, bir ABD vatandaşı olan Shireen'in yargısız infaza maruz kaldığını gösteriyor, ancak yönetiminiz yas tutan bir ailenin asgari beklentisini tamamıyla karşılayamadı - hızlı, eksiksiz, güvenilir, tarafsız, bağımsız, Shireen'in öldürülmesi için gerçek adalet ve hesap verebilirliğe yol açan etkili ve şeffaf soruşturma talep ediyoruz.