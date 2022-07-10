Ukrayna, Rusların Apartmana Düzenlediği Saldırıda 15 Kişinin Öldüğünü Açıkladı

Ukraynalı yetkililer Pazar günü yaptığı açıklamada, 5 katlı bir apartmana düzenlenen Rus roket saldırısında en az 15 kişinin öldüğünü söyledi.

Yetkililer daha enkaz altında Chasiv Yar bu şehirde kalmış olabileceğini söylüyorlar. Ukrayna ayrıca Cumartesi günü doğu ve güneyde ağır Rus füze ve roket saldırıları bildirdi. Antalya kuzeydoğu kenti füzeler üç sivil yaralandı, onun Vali dedi, ama Rusya'nın ana saldırıları Donbas Doğu Sanayi Bölgesi odaklanmış göründü.

Ukraynalı yetkililer hem Luhansk hem de Donetsk'te grev bildirirken, İngiltere Savunma Bakanlığı Moskova'nın Rusya'nın dört bir yanından yedek kuvvetler çektiğini ve onları Ukrayna'ya yaklaştırdığını söyledi.

Donbas'taki Ukraynalı yetkililere göre, birkaç gün önce Rusya tarafından açıklanan operasyonel duraklama gerçekleşmedi.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Telgraf mesajlaşma servisinde bir Rus füzesinin cephe gerisindeki bir kasaba olan Druzhkivka'ya çarptığını ve diğer nüfus merkezlerinde bombardıman olduğunu bildirdi.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai Telegram'da yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat depolarını vuran müteakip bir Ukrayna karşı saldırısının Moskova'yı saldırısını durdurmaya zorlamasına rağmen, Rus kuvvetlerinin "tüm cephe hattı boyunca ateş ettiğini" söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu Luhansk eyaletinin tamamında kontrol sahibi olduğunu iddia eden Rusya, sivilleri hedef almayı reddediyor.

gGneyde Ukrayna kuvvetleri, Ukrayna'nın ana ihracat merkezi olan Odesa'ya giden kilit bir güzergah üzerinde stratejik bir nehir limanı olan Mykolaiv'i şiddetle savunuyorlardı. Rus donanması hala Ukrayna'nın Odesa'dan tahıl göndermesini engelliyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, sakinleri Rus işgali altındaki Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerini güneyde bırakmaya çağırdı. Uyarı, daha fazla Ukrayna karşı saldırısının habercisi gibi görünüyordu. Rusya'nın İngiltere büyükelçisi Cumartesi günü Reuters'e verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'nın güney kıyısındaki bir toprak şeridinden çekilme ihtimalinin düşük olduğunu ve doğu Donbas bölgesinin tamamında Ukrayna kuvvetlerini yeneceğini söyledi.