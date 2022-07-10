Abe Cinayetinden Sonra, Partisi Büyük Seçim Zaferini Güvence Altına Alıyor Gibi Görünüyor

Japonya'nın muhafazakar iktidar koalisyonunun, eski Başbakan Şinzo Abe'nin öldürülmesinden iki gün sonra yapılan Pazar seçimlerinde çoğunluğunu parlamentonun üst meclisinde tutması muhtemel görünüyor.

Devlet yayın kuruluşu NHK ve Kyodo haber ajansının çıkış anketlerine göre, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve küçük koalisyon ortağı Komeito'nun Meclis Meclisindeki sandalyelerin yarısından fazlasını kazanacağı tahmin ediliyor.

Anketlere göre, Japonya'nın pasifist anayasasının revizyonunu destekleyen güçlerin de üst odadaki sandalyelerin üçte ikisini elinde tutması bekleniyordu - bu da böyle bir anayasa revizyonunu daha muhtemel hale getirebilecek önemli bir eşik. Sonuç, daha iddialı bir dış politika uygulayan ve savunma harcamalarında büyük bir artış isteyen bir Abe proteini olan Başbakan Fumio Kishida için büyük bir artış sağlayacak.

Japonya'yı neredeyse altı yılı aşkın bir süredir sürekli yöneten LDP'NİN sağlam bir galibiyet elde etmesi bekleniyordu. Ancak gözlemciler, Abe'nin ölümünün partiye sempati oyu verip vermeyeceğini görmek için izliyorlardı.

Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Abe, Japonya'nın Nara kentinde sokakta kampanya yürütürken Cuma günü vurularak öldürüldü. Abe'nin öldürülmesinden sonra kampanya çoğunlukla durmuş olsa da, oylama planlandığı gibi devam etti. Kishida, ülkenin "şiddete boyun eğmeden demokrasiyi koruması gerektiğini" söyledi.”

Polis, şüphelinin Abe'nin annesinin mali yıkımından sorumlu tuttuğu belirtilmemiş bir dini grubun parçası olduğuna inandığını söylüyor. Polise göre, Abe'yi öldürmeyi planladığını söylese de, amaçlarının politik olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Yamagami çekimde kaba görünümlü, ev yapımı bir silah kullandı; polis evinde daha fazla silah buldu. NHK'YE göre, polise silahları çelik boruları bantla birlikte sararak yaptığını söyledi.

NHK 'nın haberine göre Yamagami, yetkililere başlangıçta yakındaki başka bir olayı öldürmek için patlayıcı kullanmayı planladığını, ancak Nara olayının daha erişilebilir olacağına karar verdiğini söyledi.

Suikast, katı silah yasaları olan ve neredeyse hiç silah şiddeti olmayan Japonya'yı şok etti. Ülke on yıllardır siyasi suikast görmedi.