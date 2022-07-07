Ukrayna, Rus Kuvvetlerinin Cezalandırma Maliyetini Artırıyor

Ukrayna kuvvetleri, Rusya'nın işgalinin 19. haftasında doğu Luhansk bölgesindeki son özgür şehirden taktik bir geri çekilme yaptı.

Ukraynalı savunucular Lysychansk'tan çekildiler, çünkü coğrafi konumlu görüntüler Rus birliklerinin şehre meydan okumadan girdiğini gösteriyordu .

Luhansk Valisi Serhiy Haidai, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin kentte Rus güçleriyle etkin bir şekilde savaşmasının imkansız olduğunu söyledi.

Luhansk'taki son özgür yerleşim yerleri olan Lysychansk, Privyllia, Vovchoyarivka ve Zolotarivka'da "Geçtiğimiz gün boyunca işgalciler mevcut tüm silah türlerinden ateş açtılar" dedi.

“Köylerde müstakil evler birer birer yanıyor. Haidai, böylesine yüksek bir bombardıman yoğunluğuyla sadece kurbanları korumak için zamanımız olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy , Luhansk ve Donetsk bölgelerinden oluşan Donbas'taki mücadeleyi “en çetin – son derece zor” olarak nitelendirdi. İşgalcilerin ateş üstünlüğü hâlâ çok hissediliyor” dedi.

Ukrayna Genelkurmayı ertesi gün Lysychansk şehrini terk etme kararının taktik olduğunu kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığı, "Rus işgal birliklerinin topçu, havacılık, aktif üs atış sistemleri, mühimmat ve personel gibi çoklu avantajları karşısında şehrin savunmasını sürdürmesi ölümcül sonuçlara yol açacaktır" dedi. "Ukraynalı savunucuların hayatlarını kurtarmak için ayrılma kararı alındı."

Bir hafta önce Severodonetsk'ten geri çekilme gibi, Lysychansk'tan geri çekilme, Mayıs ayında Mariupol şehrinin inatçı savunmasından ayrılışı işaret ediyor. saldırganlar.

Lysychansk'ta Ukrayna için vurgu, birliklerinin başka bir gün savaşma kabiliyetini korumaktı.

Rusya , Ukrayna kuvvetlerinin doğu Luhansk eyaletindeki son kalelerinden çekildiğini söyleyerek Lysychansk'a karşı zafer kazandığını iddia etti. Ancak, 6 Temmuz'da daha küçük Luhansk yerleşimlerinde çatışmalar devam ettiği için bu zafer ilanı erken oldu.

Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Albay Alexander Lapin ve Tümgeneral Esedulla Abachev'e Lysychansk'ın ele geçirilmesindeki komutalarından dolayı Rusya Kahramanı madalyası verdi.

Zaferlerinin ardından, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Kremlin'in Ukrayna'yı “azamileştirme” ve “askerden arındırma” şeklindeki orijinal maksimalist hedefini yeniden dile getirdi.

Mart ayında, Rus kuvvetlerinin belirtilen hedefi Donbas'ı almaktı ve Donetsk eyaletinin kalan yarısının hala Ukrayna'nın elinde olduğu bu hedef bile henüz gerçekleştirilmedi.

Luhansk'taki Rus zaferinin çok sınırlı doğası , 2014'te ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin savunma bakanı olarak görev yapan ve bundan büyük ölçüde sorumlu olan ve takma adı Igor Ivanovich Strelkov tarafından da bilinen kıdemli bir Rus komutan olan Igor Girkin tarafından belirtildi . Putin'i Donbas'a askeri müdahalede bulunmaya ikna etmek.