Brittney Griner, Rus Uyuşturucu Suçlamasından Suçlu Bulundu

ABD'li basketbolcu Brittney Griner, bir Rus mahkemesinde uyuşturucu suçlamalarından suçlu bulundu, ancak kasıtlı olarak yasaları çiğnemeyi reddetti.

Olimpiyat altın madalyası Şubat ayında Moskova yakınlarındaki bir havaalanında, bagajında esrar yağı vape kartuşlarının bulunduğu iddia edildiğinde gözaltına alındı.

Khimki'deki mahkemeye verdiği demeçte, "Acelem vardı ve kartuşlar yanlışlıkla çantamda kaldı" dedi. Duruşması geçen hafta 10 yıl hapis cezası anlamına gelebilecek suçlamalarla başladı. Griner'in karısı daha önce Başkan Joe Biden'ı serbest bırakılmasını sağlamak için "ne gerekiyorsa" yapmaya çağırdı. Bay Biden, Cherelle Griner'a onu en kısa sürede serbest bırakmak için çalıştığını söyledi.

Uyuşturucu bulundurmak ve kaçakçılığı yapmakla suçlanan 31 yaşındaki basketbol yıldızı, cumhurbaşkanına "sonsuza dek burada olabileceğinden korktuğunu" söyleyen bir mektup göndermişti.

Rus hükümet yetkilileri ABD'yi "dava hakkında kamuoyunda gürültü yapmamaları" konusunda uyardı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, "Yutturmaca ve halk üzerinde çalışmak, modern politikacılar arasında bu türe olan tüm sevgiyle, şu anda yalnızca mahkeme sürecini rahatsız ediyor" dedi. "Suçumu kabul etmek istiyorum sayın yargıç. Ama niyet yoktu. Yasaları çiğnemek istemedim, "dedi Brittney Griner mahkemeye ingilizce söyledi. Kelepçeli ve kırmızı bir tişört ve pantolon giymiş, ifadesini daha sonra vermek istediğini ve hazırlanmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Duruşma daha sonra bir hafta ertelendi. Kaybolan bir basketbol yıldızının rahatsız edici hikayesi Griner, WNBA takımı Phoenix Mercury ile ABD'deki kadınlar profesyonel ligindeki en başarılı oyunculardan biri. WNBA ve Euroleague şampiyonluklarının yanı sıra iki Olimpiyat altını kazandı. Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya'ya gitti ve 2014'ten beri EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da yer aldı. Esrar yağı Rusya'da yasa dışıdır, ancak Moskova yakınlarındaki Şeremetyevo havaalanında yüksek profilli tutuklanması Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bir hafta önce gerçekleşti.