Almanya'nın Arz Konusunda Rusya İle Kavga Etmesiyle Avrupa'nın Gazı %22 Arttı

Avrupa doğal gaz fiyatları, Ukrayna'dan geçen kilit bir transit güzergahındaki kesintilerin ardından ve Almanya'nın Rusya'nın arz konusunda tırmanan bir çatışmada enerjiyi bir silah olarak kullandığını söylemesinin ardından yükseldi.

Referans sözleşme, savaşın bir sonucu olarak sınır ötesi bir giriş noktasındaki kesintilerin ardından Perşembe günü Rusya'dan Ukrayna üzerinden yapılan sevkiyatların yaklaşık% 30 oranında düşmesiyle birlikte% 22'den fazla arttı. Moskova'nın misilleme olarak Gazprom Germania GmbH ve birimlerine sevkiyatları durdurması piyasanın endişelerini artırıyor.

Moskova, Çarşamba günü geç saatlerde, enerji tedarikçisi Wingas GmbH ve Londra merkezli Gazprom Marketing & Trading Ltd. birimi de dahil olmak üzere eski Gazprom PJSC yan kuruluşuna (şu anda Alman enerji düzenleyicisinin kontrolü altında) yaptırım uyguladı. Hareket, LNG piyasalarını da altüst edebilir ve daha da büyük arz endişeleri getirebilir.

Yine de, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus kesintilerinin ülkenin ithalatının sadece% 3'ünü oluşturduğunu söyleyerek etkiyi küçümsedi. Ulusun alternatif kaynaklardan sevkiyat aldığını ve aksaklıkla başa çıkabileceğini söyledi. Utility RWE AG, Rusya'nın yeni yaptırımlarının "maddi olmadığını" söyledi.

Yeni riskler, haftalardır baş ağrısı olan Moskova'nın gazı için ruble ödemeleri talebi için bir çözümün ortaya çıktığı gibi ortaya çıkıyor. Şirketler, yaptırımları ihlal etmeden Rus malzemelerini satın almaya devam edebileceklerinden giderek daha fazla emindiler; İtalya Başbakanı Mario Draghi Çarşamba günü böyle bir hareketi destekliyor gibi görünüyordu. Daha fazla Avrupalı alıcı ruble hesapları açıyor.

Eurasia Group bir notta, "Gelişmeler, savaşın ortasında arz güvenliğinin istikrarlı bir şekilde kötüleştiği bir dizi gelişmenin yalnızca en sonuncusu" dedi. "Bu nedenle devam eden aksaklıklar, AB ülkelerinin bu yıl Rusya'dan daha büyük gaz arzı kesintileri için hazırlıkları hızlandıracağı anlamına gelecektir."

Avrupa ölçütü Hollanda ön ay gazı, Amsterdam'da saat 13:54 itibariyle megavat-saat başına 113,01 avro ile %20 daha yüksekti .m. İngiltere eşdeğeri% 37 arttı. Almanya'nın gücü de yükseldi ve gelecek ayki kontrat 'ye kadar yükseldi.

Rus tedarikleriyle ilgili endişeler aylardır piyasada asılı duruyor. Ukrayna üzerinden akışlar Nisan sonundan bu yana en düşük seviyeye ulaşabilir, şebeke verileri gösteriyor. Bu, Slovakya ve Avusturya'yı geçen önemli bir gaz transit rotasını etkilemelidir. Viyana'daki yetkililer şu anda teslimatta herhangi bir sınırlama olmadığını söyledi.