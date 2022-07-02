Ukrayna, Lysychansk'ın 'Çevrelenmemiş' Olduğunu Söyledi

Rusya'nın desteklediği Ukraynalı ayrılıkçılar, doğu Luhansk bölgesindeki kilit Lysychansk kentini "tamamen" kuşattıklarını söylüyorlar.

Savunma bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Donbas ve Mykolaiv bölgelerindeki beş Ukrayna ordusu komuta merkezini yüksek hassasiyetli silahlarla imha ettiğini ve ayrıca Zaporizhia bölgesindeki üç depolama alanını vurduğunu söyledi.

Ukraynalı belediye başkanı Mykolaiv, güçlü patlamalar şehri sallarken sakinleri sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı.

Moskova, Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını yalanladı.

ABD, Ukrayna'ya iki NASAMS karadan havaya füze sistemi, dört ek karşı topçu radarı ve 150.000 adede kadar 155 mm topçu mühimmatı gönderiyor.

Ukrayna ordusu Lysychansk'ın 'çevrelenmemiş' olduğunu söyledi

Ukrayna ordusu Cumartesi günü Moskova destekli ayrılıkçıların ve Rus güçlerinin doğudaki kilit Lysychansk kentini kuşattığı iddialarını reddetti, ancak kenarlarında şiddetli çatışmaların sürdüğünü söyledi.

“Lysychansk çevresinde çatışmalar sürüyor. (Ancak) neyse ki şehir kuşatılmadı ve Ukrayna ordusunun kontrolü altında" dedi.

Şehri ele geçirmek, Rusların, Şubat ayı sonlarında Ukrayna'daki askeri operasyonlarını başlattıktan sonra Kiev'i ele geçiremedikleri için saldırılarının odak noktası haline gelen Donbas'ın daha geniş doğu bölgesine daha derine inmelerine izin verecek.

Lysychansk'tan Donets nehrinin karşısında, Ruslar geçen hafta komşu şehir Severodonetsk'i ele geçirdi.

Ayrılıkçı güçlerin sözcüsü Andrei Marotchko daha önce TASS haber ajansına şunları söyledi: "Bugün Lugansk halk milisleri ve Rus güçleri son stratejik yükseklikleri işgal etti, bu da bize Lysychansk'ın tamamen kuşatıldığını doğrulamamızı sağlıyor."

Danışman 'Ukrayna yorgunluğu' korkularını reddetti

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, batı ülkelerinin “Ukrayna yorgunluğu” yaşadığına dair korkuları reddetti.

İngiltere başbakanı Boris Johnson, Kiev'i ziyaret ettikten sonra dünyanın dört bir yanında “Ukrayna yorgunluğu” olarak adlandırdığı duruma karşı uyardı.

"Ukrayna yorgunluğu baş gösterdiğinde, uzun vadede yanlarında olduğumuzu ve onlara ihtiyaç duydukları stratejik dayanıklılığı verdiğimizi göstermek çok önemli."

Ukrayna delegasyon ekibinin de başkanı olan Podolyak, tweet attı.

İngiltere, savaş esirlerinin 'sömürülmesini' kınadı

İngiltere, doğu Ukrayna'da Rus vekilleri tarafından tutulan ve “paralı askerlik faaliyetleri” ile suçlanan iki İngiliz erkeğin daha ölüm cezasına çarptırılmasının ardından savaş esirlerinin sömürülmesini kınadı.

Rus kontrolündeki Donetsk'teki bir devlet haber ajansına göre, Plymouth'tan Andrew Hill ve Huntingdon'dan Dylan Healy'nin "iktidarı zorla ele geçirmek" ve "terörist" eğitimi almakla suçlandıkları bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savaş tutsaklarının ve sivillerin siyasi amaçlarla sömürülmesini kınıyoruz ve bunu Rusya ile gündeme getirdik" denildi. "Ukrayna hükümetiyle davaları hakkında sürekli temas halindeyiz ve Ukrayna'nın onları serbest bırakma çabalarında tam destek veriyoruz.

Rus kontrolündeki Donetsk'te iki İngiliz ve bir Faslı daha aynı suçlamalarla yetkililer tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.