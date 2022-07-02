Rus Füze Saldırıları Odesa'da 19 Kişiyi Öldürdü

Ukraynalı yetkililere göre, Rus füzeleri Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odesa limanı yakınlarındaki bir apartmanı ve tatil beldesini vurdu ve en az 19 kişiyi öldürdü.

Son iki hafta içinde Ukrayna genelindeki füze saldırılarının artmasıyla birlikte Cuma günü sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda düzinelerce kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Cuma günü yerel saatle 01:00'de (Perşembe 22:00 GMT) Serhiivka köyünde dokuz katlı bir binaya bir füze isabet ettiğini söyledi. Bakanlığa göre, saldırı bitişik bir binada yangına neden oldu.

Ukraynalı askeri yetkililer, Rusya'yı, merkezi Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine Pazartesi günü 18 kişinin ölümüne neden olan bir saldırı ve Pazar günü Kiev'de kırılan ölümcül bir grev de dahil olmak üzere son saldırıların çoğunda Sovyet döneminden kalma füzeleri yanlış kullanmakla suçladılar .

Odesa bölgesel yönetiminin sözcüsü Serhiy Bratchuk, Ukrayna devlet televizyonuna, binanın bir kısmının çökmesinden sonra bazı insanların enkaz altında gömülü kalması nedeniyle bir kurtarma operasyonunun sürdüğünü söyledi.

Bu arada Bratchuk, başka bir füzenin bölgedeki bir tatil tesisine çarptığını ve biri çocuk en az üç kişinin öldüğünü ve bir kişinin daha yaralandığını söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, ikisi çocuk 19 kişinin öldüğünü söyledi. Altı çocuk ve hamile bir kadın da dahil olmak üzere 38 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ukraynalı acil durum yetkilileri, kurbanların çoğunun apartmanda olduğunu söyledi.

“Terörist bir ülke insanlarımızı öldürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin genelkurmay başkanı Andriy Yermak, savaş alanındaki yenilgilere yanıt olarak sivillerle savaşıyorlar" dedi.

Kremlin sivilleri hedef aldığını yalanladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Cumhurbaşkanının Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflerle çalışmadığına dair sözlerini size hatırlatmak isterim" dedi.

Kiev'den bildiren El Cezire'den Alan Fisher, kurtarma çabalarının devam ettiğini söyledi.

“En kötü etkilenen bina, bir kısmı çöken dokuz katlı bir apartman bloğuydu” dedi.

"Elbette büyük endişe şu ki, [önceki] hava saldırıları nedeniyle birçok insan geceyi binaların bodrumunda geçirmeyi tercih etti, ancak binalar çöktüğünde bu onların tuzağa düşebilecekleri anlamına geliyor ve bu yüzden bu sabahın çok erken saatlerinden beri Fisher, [yıkılan apartman bloğunun bulunduğu yerde bir kurtarma operasyonuydu” diye ekledi.

İnsanlar enkazı elle kaldırıyor ve kurtarabilecekleri başka hayatlar olup olmadığını görmek için kazıyorlar” dedi.