Ukrayna İhtilafında 500 Bin Kişi Kaçtı

Birleşmiş Milletler'e göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaçanların sayısı yarım milyonun üzerinde arttı ve Moskova'nın askerlerinin ülkeye girmesinden bu yana en az 102 sivil öldürüldü.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Şu anda 500 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı." dedi.

BM yetkilileri Pazartesi günü itibarıyla en az 102 sivilin öldürüldüğünü açıkladılar. Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, ölü sayısını 16'sı çocuk olmak üzere 352 olarak açıkladı.

Siviller Rusya'nın saldırısından kaçmaya devam ederken Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ve AB üyesi olmayan Moldova sınırlarındaki kontrol noktalarında uzun araç ve otobüs kuyrukları oluştu. Diğerleri ise sınırlarını yürüyerek geçerek mallarını savaştan uzaklaştırıp Avrupa Birliği'nin güvenliğine sürükledi.

UNHCR sözcüsü Shabia Mantoo, çatışmalardan kaçan son ve hala artan sivil sayısının Polonya'ya 281 bin, Macaristan'a 84 bin 500'den fazla, Moldova'ya yaklaşık 36 bin 400, Romanya'da 32 bin 500'den fazla ve Slovakya'ya yaklaşık 30 bin kişinin giriş yaptığını söyledi.

Bakan, geri kalanların tanımlanamayan diğer ülkelere dağıldığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna'dan kaçan bazı Afrikalıların Polonya sınırında ırkçılık ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığına dair haberler her iki taraftaki yetkililerden geldi.

Ukrayna'da, çoğunlukla Nijerya, Gana, Kenya, Güney Afrika, Etiyopya, Somali ve diğer ülkelerden gelen binlerce genç Afrikalı öğrenci, yüksek eğitim standardı ve düşük maliyetlerle eğitim görüyor.

Bazıları, yetkililerin beyaz mültecilerin ülkeye girmesine izin vermelerine rağmen, soğuğa ve yiyecek veya diğer malzeme eksikliğine rağmen günlerce sınırı geçmelerinin kabaca durdurulduğunu bildirdi.

Nijerya dışişleri bakanı Geoffrey Onyeama, "Ukrayna sınır muhafızlarının Nijerya vatandaşlarının çıkışını engellediği" yönünde haberler aldığını söyledi.

Ukrayna dışişleri bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna sınır muhafızlarına tüm yabancıların ayrılmasına izin verilmesi talimatı verildiğini söyledi.

Gana dışişleri bakanı Shirley Ayorkor Botchwey Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ganalı öğrencilerin sınırda herhangi bir sorunla karşılaşmadığını söyledi.

Bakan, Ukrayna'dan ayrılan 220 Ganalıdan 38'inin Polonya sınırını engel olmadan geçtiğini söyledi. Ancak 460'tan fazla kişi hala Ukrayna'dan komşu ülkelere doğru yola devam ediyordu.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Polonyalı yetkililer, subaylarına yönelik suçlamaların "saçmalık" olduğunu söyledi.

"Polonya Sınır Muhafızları subayları Ukrayna'daki savaş bölgesinden kaçan tüm insanlara yardım ediyor. Vatandaşlık veya vatandaşlık önemli değil." dediler.