FIFA ve UEFA Rusya'yı Uluslararası Futboldan Uzaklaştırdı

FIFA'dan Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edildiği ve takımlarının Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinden sonra "bir sonraki duyuruya kadar" tüm uluslararası futbol müsabakalarından uzaklaştırıldığı bildirildi.

Erkek takımı, bu yılın sonlarında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için Mart ayında eleme playofflarına kalırken, kadın tarafı Temmuz ayında İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Duyuru, Avrupa müsabakalarında yer alan Rus kulüplerini de etkiliyor.

Futbolun küresel ve Avrupa yönetim organları, "FIFA ve UEFA bugün, ister ulusal temsilci takımlar ister kulüp takımları olsun, tüm Rus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar hem FIFA hem de UEFA müsabakalarına katılımlarının askıya alınmasına karar verdi." dedi.

Rusya, 24 Mart'ta Dünya Kupası elemeleri playoff yarı finalinde Polonya ile oynayacaktı ve 29 Mart'ta İsveç veya Çek Cumhuriyeti ile finallerde yer almak için karşı karşıya gelebilirdi.

Ancak üç potansiyel rakibi maçları boykot edeceklerinde ısrar etti.

Değiştirilen yaklaşım

FIFA Pazar günü yaptığı açıklamada, Rus takımlarının Rusya Futbol Birliği adı altında, tarafsız topraklarda ve kapalı kapılar ardında iç saha maçları oynayarak ve Rus bayrağı ve marşı yasaklanarak oynamaya devam etmelerine izin verileceğini duyurdu.

Ancak bu önlemler Polonya FA Başkanı Cezary Kulesza tarafından "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirildi ve Polonya'nın "takımın adı ne olursa olsun" Rusya ile Dünya Kupası playoff'larını oynamayacağını da sözlerine ekledi.

FIFA Pazartesi günü yaklaşımını değiştirerek Rusya'yı sporun gösteri turnuvasından attı.

Bildiride, "Futbol burada tamamen birleşmiştir ve Ukrayna'da etkilenen tüm insanlarla tam dayanışma içindedir." ifadesi de yer aldı.

"Her iki başkan da [Gianni Infantino ve Aleksander Ceferin] Ukrayna'daki durumun önemli ölçüde ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyor, böylece futbol insanlar arasında birlik ve barış için tekrar bir vektör olabilir."

Rusya, kadınlar Euro'da hollanda, İsveç ve İsviçre ile oynayacaktı.

Spartak Moskova, gelecek ay Avrupa Ligi son 16'sında Almanya'nın RB Leipzig ile karşılaşacaktı.