Ukrayna Güçleri Zor Durumdaki Severodonetsk'ten Geri Çekilecek

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin valisi, stratejik kentte Rus güçlerine karşı haftalarca süren şiddetli çatışmaların ardından, Ukrayna birliklerini savunan güç durumdaki Severodonetsk kentinden çekilmek zorunda kalacaklarını söyledi.

“Ukrayna silahlı kuvvetleri Severodonetsk'ten çekilmek zorunda kalacak. Serhiy Haidai Cuma günü Telegram'da "Bunu yapmaları için bir emir aldılar" dedi.

"Aylardır amansızca bombalanan pozisyonlarda kalmak mantıklı değil" diye ekledi.

Haidai, birliklerin Luhansk'taki şehirden derhal çekilip çekilmeyeceğini veya çekilmenin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğini belirtmedi.

Savaşın başlarında başkent Kiev'i ele geçirmeyi başaramayan Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini oluşturan Luhansk ve Donetsk eyaletlerinin tam kontrolünü ele geçirmeye odaklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta birliklerine komşu Ukrayna'ya saldırma emri vermeden önce Donbas'ın bir kısmı Rus destekli ayrılıkçılar tarafından zaten tutulmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin en ağır çarpışmalarından bazıları, bir aydır sokak sokak savaşların sürdüğü Severodonetsk'te gerçekleşti ve Rusya yavaş yavaş ve özenli bir şekilde daha fazla zemin aldı.

Ukrayna kuvvetleri şehrin çoğundan geri püskürtülmüş ve onlara yalnızca sanayi bölgelerinin kontrolü verilmişti.

Haidai, Severodonetsk'in sürekli bombardıman nedeniyle "neredeyse enkaza döndüğünü" söyledi.

“Bütün kritik altyapı yok edildi. Şehrin yüzde doksanı hasarlı, evlerin yüzde 80'inin yıkılması gerekecek” dedi.

Şehir için savaş, Rusya'nın Luhansk bölgesinin Ukrayna'nın elinde kalan son şeridi üzerinde kontrol kurması için kilit önem taşıyor ve Severodonetsk'in düşmesi durumunda sadece ikiz şehri Lysychansk Ukrayna'nın elinde kalacak.

Haidai, Rusların şu anda giderek daha ağır Rus bombardımanıyla karşı karşıya kalan Lysychansk'a doğru ilerlediğini söyledi.

AFP haber ajansı, Perşembe günü şehir dışına çıkan gazetecilerinin Rus kuvvetleri şehrin ana ikmal yolunu bombalarken iki kez arabalardan atlamak ve yerde yatmak zorunda kaldıklarını bildirdi. Yolun üzerinde yükselen karanlık dumanı gördüler ve topçu ateşi duydular ve yol, top ateşiyle devrilen ağaçlarla doluyken ışık parlamaları gördüler.

Şehirde kalanların durumu giderek daha da kasvetli hale geldi.

Liliya Nesterenko, evinde doğalgaz, su veya elektrik olmadığını ve annesiyle birlikte kamp ateşinde yemek pişirdiğini söyledi. Cadde boyunca bisiklet sürüyordu ve bir arkadaşının evcil hayvanlarını beslemek için dışarı çıkmıştı.

Ancak 39 yaşındaki, şehrin savunması konusunda iyimserdi: “Ukrayna ordumuza inanıyorum, başa çıkmaları gerekiyor.

"Zaten hazırladılar."

Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların bir temsilcisi daha önce AFP'ye, Lysychansk ve Severodonetsk'i savunmaya çalışan Ukrayna güçlerinin direnişinin "anlamsız ve beyhude" olduğunu söyledi.