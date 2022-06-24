Hindistan ve Pakistan, Ölümcül Depremden Sonra Afganistan'a Yardım Gönderdi

Hindistan ve Pakistan, güçlü bir depremin 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı Afganistan'a insani yardım gönderdi .

Hindistan, yardımın teslimatını koordine etmek için Afganistan'ın başkenti Kabil'e teknik bir ekip gönderdiğini, Pakistan'dan gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin geldiğini ve bazı bölgelerde de sarsıntı hissedildiğini söyledi.

Hindistan dışişleri bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, uluslararası yardım kuruluşlarına ve Afgan Kızılayı'na teslim edilmek üzere iki uçuşta 27 ton malzeme gönderdiğini söyledi.

Bakanlık, ekibinin, Taliban'ın Ağustos ayında Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana boş olan Kabil'deki büyükelçiliğine konuşlandırıldığını söyledi.

Bakanlık açıklamasında teknik ekip hakkında ayrıntı verilmedi ve ekibin “Afgan halkıyla angajmanımızın devamı” kapsamında “insani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılması için çeşitli paydaşların çabalarını yakından izlemek ve koordine etmek” için gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan her zaman olduğu gibi, asırlık bağlarımızı paylaştığımız Afganistan halkıyla dayanışma içindedir ve Afgan halkına acil yardım sağlamaya kararlıdır" denildi.

Yardım çabalarının resimlerine Hindistan Dışişleri Bakanı S Jaishankar'ın bir tweet'i eşlik etti: “Hindistan, gerçek bir ilk müdahaleci.”

Kuzeydoğudaki Paktika eyaletinin en çok etkilenen bölgelerinde yaşayanlar, Taliban liderliğindeki hükümet ve uluslararası yardım topluluğu yardım getirmek için mücadele ederken, depremden sonra hayatta kalmaya çalışırken büyük ölçüde kendi başlarına görünüyorlardı.

Pakistan, Afganistan'daki depremden etkilenen insanlar için yardım malzemeleri gönderdiğini söyledi.

Pakistan başbakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan ve El Cezire ile paylaşılan bir açıklamada, "Ulusal Afet Yönetim Otoritesi tarafından düzenlenen sevkiyat, aile çadırları, brandalar, battaniyeler ve acil ilaçlardan oluşuyor" dedi.

Açıklamada, "Pakistan, 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Afgan ailelerinin acılarını hafifletmek için mümkün olan tüm desteği sağladı" denildi.

Felaket, insan hakları konusundaki endişeler nedeniyle birçok ülke tarafından büyük ölçüde izole edilen ve dışlanan ve Batılı hükümetlerin dayattığı yaptırımlar nedeniyle çok doğrudan uluslararası yardımdan kesilen Taliban hükümeti için büyük bir sınav.

Hindistan, geçen yıl ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden önce personelini tahliye ettikten sonra Kabil'de diplomatik mevcudiyeti kalmamıştı.

Ancak dışişleri bakanlığına göre, Afganistan'a o zamandan beri kıtlığa yardımcı olmak için 20.000 ton buğday, 13 ton ilaç, 500.000 doz COVID-19 aşısı ve kışlık giysi gönderdi.

Hintli yetkililer, insani yardımın dağıtımını görüşmek üzere bu ayın başlarında ilk kez Afganistan'da Taliban ile görüştü. Hindistan'ın elçileri daha önce bir ofisinin bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldi.

Hindistan, Taliban hükümetini tanıyıp tanımama konusunda Birleşmiş Milletler'in liderliğini izleyeceğini söyledi.

Güney Asya'nın büyük bölümleri sismik olarak aktif çünkü Hint plakası olarak bilinen tektonik bir plaka kuzeye Avrasya plakasına doğru ilerliyor.

2015 yılında, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki bir depremde Afganistan ve yakın kuzey Pakistan'da birkaç yüz kişi öldü.