Ukrayna Doğuda Rusya'ya Direniyor

Ukrayna silahlı kuvvetleri, savaşın 15. haftasında kuzeyde ve güneyde başarılı karşı saldırılar başlatırken, doğudaki Severodonetsk kentinde angajman yapan Rus kuvvetlerinin öncülüğünü yaptı.

Güney karşı saldırısı 28 Mayıs'ta başladı ve 2 Haziran'a kadar Kherson Oblast askeri yönetim başkanı Hennadiy Lahuta, Ukrayna kuvvetlerinin 20 köyü kurtardığını bildirdi.

Bazı bölgelerde, Ukrayna kuvvetleri Rus savunma hatlarını yaklaşık 25 km (15 mil) geri itmeyi başarmıştı. Örneğin, Ruslar neredeyse Mykolaiv'in eteklerindeyken, şimdi Mykolaiv ile Kherson şehri arasında yarı yolda oldukları bildiriliyor. Artan Rus saldırıları bu bölgeleri geri kazanamadı.

Ukrayna donanması ayrıca Facebook'ta gemisavar füzelerinin kullanılmasının Rus gemilerini karadan 100km (62 mil) mesafeye zorladığını ve Rusya'yı Kırım'a Bal ve Bastion gemisavar füze bataryaları yerleştirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Ukrayna, 13 Rus gemisi ve çeşitli tipte tekneleri batırdığını söylüyor. Donanma Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Rus Karadeniz Filosunu, Karadeniz'in 'gri bölgeye' dönüşen kuzeybatı kısmı üzerindeki tam kontrolden mahrum ettik" dedi.

Rus askeri kaynakları 5 Haziran'da Ukrayna'nın kuzey Harkov bölgesinde yeni bir karşı saldırı başlattığını bildirdi. Bu, Ukrayna'nın Mayıs ayında Rus güçlerini Rus sınırının birkaç kilometre yakınına başarıyla geri ittiği ve Kharkiv şehrini güvence altına aldığı yer.

Mücadelenin kalbi, Ukrayna ve Rus güçlerinin ileri geri gittiği anlaşılan Severodonetsk şehriydi. Rus savunma bakanı Sergey Shoigu Telegram'da, güçlerinin şehrin tüm yerleşim bölgesini ele geçirdiğini ve sanayi bölgesi için savaşmaya devam ettiğini iddia etti.

Rusya, Severodonetsk için 25 Mayıs'ta savaşa başladı. Şehrin doğudan batıya sadece 25 sokak derinliğinde olduğu ve Rusya'nın güçlerini oraya adadığı göz önüne alındığında - amansız topçu, havan ve hava gücü tarafından desteklenen 10.000 adam - Ukrayna kuvvetleri takdire şayan bir şekilde dayandığı görülmektedir.

Ukrayna askeri istihbarat şefi Kiril Budanov'un bildirdiğine göre, Rusya'nın oradaki topçu üstünlüğüne rağmen, Rusya Severodonetsk'i kuşatmayı, komşu Lysychansk'ı almayı veya aralarında uzanan Siverski Donets nehrini geçmeyi başaramadı.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna'nın daha çok yönlü ve dirençli bir savaşçı olduğunu kanıtladığını söylüyor.

“Rus ordusu, yalnızca mütevazı kazanımlar elde etmek için mevcut tüm kaynaklarını bu tek savaşta yoğunlaştırdı. Ukrayna ordusu, aksine, yalnızca Ukrayna'nın başka yerlerinde (Kherson'un kuzeyi gibi) yerelleştirilmiş karşı saldırılar yürütmekle kalmayıp aynı zamanda Severodonetsk'teki Rus saldırılarının dişlerine etkili karşı saldırılar yürütme esnekliğini ve güvenini koruyor" dedi.

Analistler, Severodonetsk'in stratejik değil sembolik değer taşıdığını söylüyor, çünkü işgal Rusya'nın Ukrayna'nın en doğusundaki Luhansk eyaletini aldığını iddia etmesine izin verecek.