ABD, Filistinlilere Diplomatik Misyonunu Yükseltiyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump'ın misyonun statüsünü düşürmesinin ardından, şu anda Kudüs'teki ABD büyükelçiliğinde bulunan Filistinlilere diplomatik misyonunu yükselttiğinin sinyalini verdi .

İsrail'deki ABD büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Filistin İşleri Birimi (PAU), şimdi ABD Filistin İşleri Ofisi (OPA) olarak yeniden adlandırılacak ve İsrail'deki büyükelçilikte kalırken doğrudan Yakın Bürosu'na rapor verecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Doğu İşleri “maddi konularda”.

PAÜ, 2019'da Trump'ın Filistinlilerin fiili büyükelçiliği olarak hizmet veren işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu kapatmaya karar verdiğinde kuruldu.

Bu adım adım adım ilerlese de, Filistinlilerle Trump döneminde ortaya çıkan yıpranmış ilişkileri düzeltmeye çalışan ABD'nin yaklaşımındaki son değişimi gösteriyor.

Biden yönetimi , konsolosluğu yeniden açma vaadiyle ilgili herhangi bir güncelleme yapmadı .

Bir sözcü, “İsim değişikliği, Dışişleri Bakanlığı terminolojisine daha iyi uyum sağlamak için yapıldı” dedi. "Yeni OPA operasyon yapısı, diplomatik raporlamamızı ve kamu diplomasisi angajmanımızı güçlendirmek için tasarlandı."

Konsolosluğun Trump tarafından kapatılmasının ardından, misyonun personeli ve işlevleri büyük ölçüde aynı kaldı, ancak notun düşürülmesi, ABD'nin İsrail büyükelçisinin altına düştüğü ve misyonun artık ayrı bir ABD-Filistin ikili yolunu sürdürmediği anlamına geliyordu.

Filistinli yetkililer, Filistinli yetkililerin Perşembe günü Filistin Yönetimi'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki hükümet koltuğu olan Ramallah'ta üst düzey Dışişleri Bakanlığı elçisi Hady Amr'ı ağırlamayı beklediklerini söylemelerinin ardından gelen yeniden atama hakkında hemen yorum yapmadı.

Konsolosluğun kapatılması ve Trump'ın 2018'de ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görmek isteyen Filistinlileri öfkelendirdi.

1967'de Doğu Kudüs'ü ele geçiren ve daha sonra yasadışı bir şekilde ilhak eden İsrail, Kudüs'ü bölünmez başkenti olarak adlandırıyor.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunun yeniden açılmasına rıza göstermeyeceğini söyledi ve bunun yerine Ramallah'ta bir konsolosluk açılmasını önerdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "sadece Filistin devletinin başkenti Kudüs'te bir ABD konsolosluğunu kabul edeceğini" söyleyerek bu planı reddetti.