Ukrayna Cumhurbaşkanının Üst Düzey Yardımcısı Suikast Girişiminden Sağ Kurtuldu

Ukrayna cumhurbaşkanının kilit bir yardımcısı, Çarşamba günü Kiev yakınlarındaki bir suikast girişiminden kurtuldu - bu saldırı zaten Volodymyr Zelensky'ye iç veya dış düşmanlardan bir uyarı olarak yorumlanıyor.

Serhiy Shefir'in Audi'si, Kiev'in saat 10.00'da 12 mil güneyinde tenha bir otoyol boyunca seyahat ederken tahminen 18 mermi ateşlendi. 57 yaşındaki sürücü yara almadan kurtuldu, ancak şoförü üç kurşun yarasıyla hastaneye kaldırıldı. Silahlı kişi hala serbest.

Saldırının ardından düzenlenen brifingde Shefir, şoförünün silahlı adamdan hızla uzaklaşarak "kahramanca" davrandığını söyledi. Bu muhtemelen ikisinin de hayatını kurtardı. Yardımcı, "Korkunçtu," diye hatırladı. Saldırının başkanlık ekibini "korkutma" girişimi olduğunu öne sürdü.

New York'tan kaydedilen bir videoda Başkan Zelensky, Bay Shefir'i "yakın bir dost ve yoldaş" olarak nitelendirdi. Saldırının arkasında kimin olduğunu bilmediğini, ancak bulmaya kararlı olduğunu söyledi. Zelensky, "Arkadaşımın arabasına kurşun şeklinde selam göndermek bir zayıflık ama tepkisi güçlü olacak" dedi.

İki adam uzun bir yoldan geri giderler. İkisi de ülkenin doğusundaki cesur bir sanayi kasabası olan Kryvyi Rih'den ve Bay Shefir, Ukrayna cumhurbaşkanının daha sonra siyasi kariyerine başlayacağı televizyon yapım şirketinin kurulmasına yardım etti. 2000'lerin başında Rus televizyonunda yapmaya çalışırken Moskova'da bir daireyi paylaşarak birlikte komedi yazdılar. Komşu olarak kalırlar.

Bay Zelensky daha önce Bay Shefir'in karısı dışında hayatta "tamamen güvendiği" birkaç kişiden biri olduğunu söylemişti.

Ukraynalı gazeteci Dmitry Gordon ile 2019'da yaptığı bir röportajda Shefir, hükümete “[Zelensky'ye] yakın kalmak ve insan olarak kalmasını sağlamak için seçildiğini söyledi. Pratikte bu, oligarklar ve devlet endüstrisi ile irtibat kurmaktan diğer finansal anlaşmalara kadar başkanın tüm işlerinde merkezi bir rol üstlenmesi anlamına geliyordu.

Ancak Bay Shefir hiçbir zaman memur maaş bordrosunda bulunmadı ve Bay Zelensky'nin televizyon yapım şirketinin kontrolü ile kendi başına bir iş oyuncusu olarak kaldı. The Independent'a konuşan birkaç kaynak, bunun onu büyük işlemlere maruz bıraktığını söyledi.

Kaynaklar, Bay Şerif'i hükümet içinde çatışmaları çözerek kendisini faydalı kılan bir "düzeltici" olarak nitelendirdi. Ancak diğer raporlar, Ukrayna'nın “üst üçgeninde” - cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı Andriy Yermak ve Bay Shefir'de artan gerilimlere işaret ediyor. Ağustos ayında, bağımsız Ukrayna gazetesi Ukrayinska Pravda, Bay Shefir'in öfkeyle dışarı çıktığını ve sadece geri döndüğünü söyledi.