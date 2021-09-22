Garanti Bankası yeni kampanyası çok sevindirdi. 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi şartsız olarak verilecek. 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Garanti Bankası üzerinden işlem yapacaklarsa belirtilen şartlar dahilinde bu bankadan şartsız olarak Kredi kullanabilecek. Garanti Bankası 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verirken 36 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluşturabilecek ve bu krediler de ilk taksit ödemeniz dede 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunacak. Garanti Bankası üzerinden 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yayınlamış olduğu kredi başvuru şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu...

Garanti Bankası son yapmış olduğu kredi kampanyasında sadece kimliğini de birlikte başvuru yaparak sizlere gelir belgesiz olarak 20.000 TL kredi kullandıracak. 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeli bu kredileri istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimlik ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilir. kimlikle 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka müşteri temsilcisi Kredi sonucunuzu sizleri anında söyleyecek ve onay alırsanız ne kadar faiz oranları ile kaç para onay aldığınızı da sizlere gösterecektir. 20.000 TL kredi onayı aldıktan sonra hemen bu krediyi banka şubesinden kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen ve bankaya gidecek zamanı olmayan kişiler ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra sizlere Kredi sonucu başvuru formunda yazmış olduğunuz cep telefonuna gelecek sonuç ile bildirilecektir. 20.000 TL kredi onayı aldığınızda en yakın banka şubesine giderek kimlikle Kredi kullanabilecek veya Garanti Bankası hesabınız varsa garanti mobil uygulamasını kullanarak onaylanan tutar kadar kredinizi internet bankacılığı üzerinden şubelere gitmeden kullanabileceksiniz. Garanti Bankası vermiş olduğu bu krediler de 36 ay vade ile işlem yaparken ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme imkanı tüm müşterilerine sunmaktadır.