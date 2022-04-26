Ukrayna, BM'yi Mariupol'un Azovstal'ından Koridorda Arabuluculuk Yapmaya Çağırdı

Ukrayna, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'daki bir çelik fabrikasından sivillerin tahliyesi konusunda Rusya ile bir anlaşmaya varıldığını reddetti ve Birleşmiş Milletler'in böyle bir anlaşmanın "başlatıcısı ve garantörü" olması için bastırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sivillerin Ukraynalı savaşçılarla dolu oldukları ve Rus saldırısı altında oldukları devasa Azovstal çelik fabrikasını terk etmeleri için insani bir koridor açacağını söyledi.

Pazartesi günü yanıt olarak, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Telegram mesajlaşma uygulamasında şunları yazdı: "Bugün, Rus tarafı bir kez daha sivillerin Azovstal'ı terk etmesi için bir koridorun varlığını ilan etti. Ruslar daha önce birçok kez insani koridorları tahrip etmemiş olsaydı buna inanılabilirdi.

"Her iki tarafın da mutabakatıyla insani bir koridorun açıldığını anlamak önemlidir. Tek taraflı ilan edilen bir koridor güvenliği sağlamaz ve bu nedenle insani bir koridor değildir."

Ayrı olarak, Ukrayna cumhurbaşkanlığı yardımcısı Oleksiy Arestovich, Rus kuvvetlerinin Pazartesi günü Azovstal çelik fabrikasına saldırmaya devam ettiğini söyledi.

"Düşman, Azovstal fabrikası bölgesindeki savunmamıza, uçak, topçu kullanarak saldırmaya devam ediyor ... tanklarla ateş etmek ve saldırı gruplarıyla ilerlemeye çalışmak, kendi yüksek komutanlarının emrini ihlal etmek, "dedi Arestovych bir video konuşmasında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yaptığı açıklamada, Mariupol'un son Ukraynalı savunucularının iki ay süren Rus kuşatması ve bombardımanının ardından çöktüğü fabrikaya saldırmanın gereksiz olduğunu söylemişti.

Vereshchuk, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler'e "Azovstal'dan siviller için insani koridorun başlatıcısı ve garantörü olma" çağrısında bulunduğunu söyledi. BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yetkililerin herhangi bir koridor kurulduğunda hazır bulunması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'da insani ateşkes arayışında olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü Moskova'da Putin ve Perşembe günü Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüşecek.

Rusya'nın RIA haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'nın Mariupol ve Azovstal fabrikası ile ilgili konuları tartışmak istediğini söylediğini aktardı.

Birleşmiş Milletler, Guterres'in Pazartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini ve sivilleri tahliye etmek ve yardım ulaştırmak için insani koridorlara "acil ihtiyaç" olduğunu vurguladıklarını söyledi.

Ancak Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, ateşkesin sadece Ukrayna güçlerinin yeniden toplanmasına izin vereceğini söyledi.

Polyanskiy gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda ateşkesin iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz" dedi ve "karar vermenin bana bağlı olmadığını" belirtti.

Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana binlerce kişi Mariupol'den kaçarken, yaklaşık 100.000 kişi hala yetersiz yiyecek, su veya ısı ile şehirde kalıyor.

Ukraynalı yetkililer, 20.000'den fazla sakinin öldürüldüğünü tahmin ediyor. Son uydu görüntüleri, Mariupol'un batısında ve doğusunda toplu mezarlar gibi görünen şeyleri gösterdi.

Ukrayna'daki eylemlerini "özel askeri operasyon" olarak tanımlayan Moskova, sivilleri hedef aldığını reddediyor. İnsani koridorların tekrarlanan başarısızlığından Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.