Rusya Dışişleri Bakanı III. Dünya Savaşı Riski Konusunda Uyardı

Bölge savcılığı, Rusya'nın Ukrayna'nın orta Vinnitsya bölgesindeki iki kasabanın yakınında roket attığını, beş kişiyi öldürdüğünü ve 18 kişiyi yaraladığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli füzelerinin doğu Donbas bölgesindeki Ukrayna kuvvetlerine yabancı silahlar teslim etmek için kullanılan demiryollarına güç veren altı tesisi tahrip ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'i ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin yakında Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açacağını ve daha fazla askeri yardım sözü verdiğini söyledi.

Beyaz Saray, ABD'nin Moskova'ya karşı ek yaptırımlar uygulamayı düşündüğünü söylüyor.

Rus Lavrov, III. Dünya Savaşı'nın 'gerçek' tehlikesi konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam edeceğini söylerken, III. Dünya Savaşı'nın "gerçek" bir tehlikesi olduğu uyarısında bulundu.

Lavrov, Interfax haber ajansına verdiği demeçte, "Tehlike ciddi, gerçek, küçümseyemezsiniz" dedi.

Kiev'in müzakerelere yaklaşımını da eleştiren Ruhani, "İyi niyetin sınırları var. Ancak karşılıklı değilse, bu müzakere sürecine yardımcı olmaz. "

Rusya, Ukrayna sınırındaki köyün bombardımanında iki yaralının öldüğünü açıkladı

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesindeki bir köyün bombardımanında iki kişi yaralandı, bölgenin valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medyadaki bir gönderide söyledi.

Güney Rus bölgelerindeki yetkililer, geçtiğimiz birkaç hafta içinde, konut binalarına zarar veren sınır ötesi bombardıman olduğunu söyledikleri vakaları bildirdiler, ancak sivillerin yaralanmaya devam ettiğine dair raporlar nadirdi.

Gladkov, daha fazla ayrıntı vermeden son bombardımanda bazı evlerin hasar gördüğünü söyledi. Daha önce başka bir köyün bombardımanında dört evin ve bir arabanın hasar gördüğünü söyledi.

Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya karşı daha fazla ekonomik yaptırım uygulayacağını söyledi ve "hiç kimse yaptırımlarımızdan güvende değil" uyarısında bulundu.

Psaki, Wall Street Journal'da yayınlanan bir makalede, Vladimir Putin'in üç çocuğunun annesinin Rusya Devlet Başkanı'nı kızdırmamak için şimdiye kadar yaptırım uygulanmadığı yönünde yorum yapmadı.

Ukrayna'ya yönelik ek ABD yardımının uzun vadeli pakette olması muhtemel

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden tarafından talep edilen Ukrayna için yeni yardımın, Kongre'den onay gerektirecek uzun vadeli bir paketin parçası olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Biden geçen hafta yaptığı açıklamada, geçen hafta 800 milyon dolarlık ek askeri yardım açıkladıktan sonra Ukrayna'ya daha fazla yardım için yakında Kongre'den onay isteyeceğini söyledi.