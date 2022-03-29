Ukrayna Bir Sonraki Çeçenistan Mı Olacak?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcında, Çeçenistan'daki savaşların fotoğrafları sosyal medyada dolaştı ve bazı gözlemciler iki çatışma arasında paralellikler çizdi. Çeçen birliklerinin Moskova tarafından savaş alanına konuşlandırıldığına dair haberler ortaya çıktıkça, 1990'larda Sovyet sonrası alanda olup bitenler ile bugün olanlar arasındaki tarihsel bağlantılar daha da belirgin görünüyordu.

El Cezire, Çeçen muhalif ve iki Çeçen savaşından kurtulan Tumso Abdurakhmanov ile Ukrayna'daki çatışma ve tarihsel paralelliklerin doğruluğu hakkında konuştu. Abdurakhmanov, Çeçen lider Ramzan Kadyrov'un önde gelen blog yazarlarından ve eleştirmenlerinden biri. Kadyrov'un kuzeni Çeçen siyasetçi İslam Kadyrov'un tehditlerine karşı çıktıktan sonra 2016 yılında ülkesini terk etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya bu ölçekte bir işgalini mi bekliyordun?

Sonuna kadar, [Devlet Başkanı Vladimir Putin'in] Avrupa'nın merkezinde bir savaş başlatmayacağı, tam ölçekli bir işgal olmayacağı, sadece gözdağı vermeye çalıştığı umudu vardı. 24 Şubat sabahı işgali duyurduğunda, benim için, diğerleri gibi, beklenmedikti.

Sizce bu savaşın sebebi nedir?

Putin Sovyetler Birliği'ni eski haline getirmek istiyor. Ve bunu saklamıyor. SSCB'nin dağılmasını bir felaket olarak görüyor. Bu, intikam arzusuyla yaşayan bir insan. O bir Rus emperyalistidir ve tüm eski Sovyet ülkelerini kendi alanının bir parçası olarak algılar.

NATO'nun genişlemesinin [savaş nedeni olduğu] ve Ukrayna'nın katılması halinde roketlerin Rusya'ya daha yakın konuşlandırılacağı konuşuluyor, bu çok saçma. Litvanya, Letonya ve Estonya zaten NATO'da. Eğer roketler oraya konuşlandırılır ve [Moskova'ya] ateşlenirse, Ukrayna'ya konuşlandırıldıklarına göre çok daha geç gelmezler. Bunu söyleyerek, Rusya bu savaşı güvenlik endişeleri nedeniyle başlattı - bu sadece uydurma bir saldırganlık nedeni.

Bahsettiğiniz bu Rus emperyalizminin Rus toplumunda popüler olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet, bu fikir Rusya'da oldukça popüler. Büyüklük fikri, kaderimizi ortaya atmamız, hepimizin bizden korkması, en güçlü olmamız, tüm savaşları kazandığımız, uzaya ilk uçan biz olduğumuz ... Bu çok akıllı bir fikir değil, ancak toplumun daha az eğitimli kesimleri arasında popülerdir. Bu yeni terim bile var: Faşizmin bir türevi olan Rusçuluk. Rus toplumunun nelerden muzdarip olduğunu tanımlamak çok iyi bir terimdir.

Benim düşüncem bunun propagandanın bir sonucu olduğu yönünde. Televizyonda insanların beynini yıkamasalardı, böyle düşüneceklerini sanmıyorum. Bilgiye, seyahate erişimi olan gençlere bakarsanız, farklı düşünürler.