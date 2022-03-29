Moskova Operasyonları Azaltacağını Açıkladı

Rusya ordusu, Moskova ile Kiev arasındaki görüşmelerde "güveni" artırmak için Kiev ve Chernihiv yakınlarındaki saldırı operasyonlarını "temelden azaltacağını" iddia ediyor.

Duyuru, Kiev ve Moskova heyetlerinin İstanbul' daki yüz yüze görüşmeleri sonuçlandırması sonrasında geldi.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Ukrayna güçlerinin başkent Kiev yakınlarında bulunan önemli bir kasaba olan Irpin'in kontrolünü geri aldığını söyledi.

Ukrayna, güvenlik endişeleri nedeniyle bir günlük duraklamanın ardından insani koridorlar aracılığıyla sivil tahliyelerine devam edeceğini açıkladı.

Ukrayna güvenlik garantileri karşılığında tarafsızlık sunuyor

Kiev heyeti, Ukrayna'nın Rusya ile yapılacak son müzakere turunda güvenlik garantileri karşılığında tarafsız bir statü benimsemesini önerdiğini, yani askeri ittifaklara katılmayacağını veya askeri üslere ev sahipliği etmeyeceğini söyledi.

Müzakereciler gazetecilere verdiği demeçte, önerilerin 2014 yılında Rusya tarafından ele geçirilen ilhak edilmiş Kırım'ın statüsü konusunda 15 yıllık bir istişare süresi de içereceğini ve ancak tam bir ateşkes durumunda yürürlüğe girebileceğini söylediler.

Rusya, görüşmelerde 'güveni' artırmak için Kiev ve Chernihiv yakınlarındaki 'operasyonları azaltacak'

Rusya ordusu, Moskova ile Kiev arasındaki görüşmeleri hızlandırmak için Kiev ve Çernihiv yakınlarındaki operasyonları "temelden azaltacağını" iddia ediyor.

Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, hareketin ihtilafı sona erdirme ve "müzakerelerin devamı için şartlar yaratma" amaçlı tartışmalara "güveni artırma" amaçlı olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusu, Kiev ve Çernihiv çevresindeki çekilmeleri not ettiğini açıkladı.

Bu şirketler hala Rus ham petrolü satın alıyor.

Moskova'nın Ukrayna'daki taarruzu sonrasında, çok sayıda firmanın ülkenin malzemelerini boykot etmelerine rağmen, Rus ham petrolü için hala çok sayıda alıcı bulunuyor.

Kremlin, rubledeki gaz ödemeleri için kuralların hazır olduğunu söyledi

Kremlin, Rusya'nın yabancı şirketlerin gazını rubleyle ödemesi için Perşembe gününe kadar pratik düzenlemeler hazırlayacağını belirterek, Batı'nın Moskova'ya karşı "ekonomik savaşının" yeni bir dizi piyasa koşulu yarattığını anlamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Kimse ücretsiz gaz tedarik edecek, bu imkansız ve bunun bedelini sadece rublelerle ödeyebilirsiniz." dedi.

"Tüm modaliteler, bu sistemin saygın Avrupalı ve uluslararası alıcılar için basit, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için geliştiriliyor." diye de ekledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Moskova tarafından "düşmanca" görülen ülkeleri Rus gazı için ruble cinsinden suçlama emri, Batılı güçlerin Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle kapsamlı yaptırımları devreye sokmasının ardından tüm zamanların en düşük seviyesine geriledikten sonra para birimini artırdı.

Hareket, Rus doğalgazını çoğunlukla avro olarak ödeyen ve Rusya'nın sözleşmeleri yeniden çizme hakkı olmadığını söyleyen Avrupa ülkelerinin sert eleştirilerine hedef oldu.