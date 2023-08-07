Akaryakıt zammının, maliyet artışına yol açacak diğer zamların arka arkaya gelmesi nedeniyle pek çok şehirde toplu taşıma ücretlerine zam yapılıyor. Ankara, İzmir gibi pek çok şehirde toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Ancak İstanbul’da Bakanlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlanamadı.

Bakanlık, belediye tarafından zammı yüksek buldu. Bu nedenle ilk toplantıdan zam kararı çıkmadı. En son gelen habere göre zam konusunda taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Bilet ücretlerine yapılacak zammın %50 seviyesinde olacağı belirtildi. Zam için UKOME toplantısı yarın yapılacak.

UKOME, YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

İstanbul’dan UKOME toplantısı yarın yapılacak. 1453 Çırpıcı Tesisleri’nde yarın 11.00 itibarıyla toplantı yapılacak. En son toplantı 27 Temmuz tarihinde yapıldı. Bu toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zam teklifi konuşuldu.

Taksiciler, artan maliyetleri nedeniyle %100 tutarında zam istedi. Personel servisi çalıştıran esnaflar %200 oranında zam talep ediyor. Okul servisi esnafı %82 oranında zam istiyor. İBB yönetimi sektör temsilcilerinin taleplerine göre %57 zam talebiyle masaya oturdu. Ancak bu zam teklifi üzerinde anlaşma sağlanamadı.

YÜZDE 50 ZAM BEKLENİYOR

UKOME, toplu taşımaya yapılacak zammı görüşmek için yarın toplanacak. Yarınki toplantıda %50 oranında bir zam kararı verilmesi bekleniyor. Gelen haberlere göre zam konusunda taraflar arasında anlaşma sağlandı. Taksilere indi-bindi ücretine %70 oranında zam yapılması bekleniyor.

Yapılacak zammın ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul trafiğinde araç kullanmanın maliyeti, her geçen gün artıyor. Aynı zamanda toplu taşıma maliyetleri de yükseliyor. Akaryakıt zamlarının yanı sıra personel giderleri de yapılan zamlarda etkili oluyor.

Toplu taşıma masraflarının artması nedeniyle her gün toplu taşıma araçlarını kullananların işi zorlaşıyor. Toplu taşıma araçlarının ücretleri tam ve indirimli olacak şekilde sınıflandırılıyor. Yapılan zamla ücretlerin ne kadar olacağı merak ediliyor.