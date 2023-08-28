Konut kredilerinde yeni bir dönem başlıyor. BDDK ikinci evini alacaklar için %75 sınırı getirdi. Aynı hane içerisinde yaşayan kişinin eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerinde en az bir konutu bulunuyorsa kredi kullanımı artık daha kısıtlı olacak. BDDK'nın almış olduğu bu karar aylar öncesinde dile getirilen “Konutu yatırım aracı olmaktan çıkaracağız” sözleri ile eş değer yeni yaptırımları beraberinde getirdi.

İLK EVİNİ ALACAKLAR İÇİN AVANTAJ DEVAM EDİYOR!

BDDK'nın almış olduğu bu karar doğrultusunda ilk evini alacaklar için bir şans kapısı oluştu. İlk Evim konut kredisi kapsamında faizli ve esnek geri ödeme limitine sahip kredi için meraklı bekleyiş başladı. BDDK tarafından alınan karar ilk kez konut sahibi olacakları etkilemeyecek. Evin değeri ve enerji sınıfına göre bankalardan %90'a kadar kredi alınabilecek.

İLK KEZ EV ALACAKLARA KREDİ DESTEĞİ GELDİ Mİ?

İkinci evini alacaklar için yapılan bu düzenleme sonrası gözler ilk evine alacaklar için düzenlenecek kampanyalara çevrildi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat beklenti 180 ay vadeli %1.20'ye kadar düşürülmüş faiz oranlı bir kredi paketinin paylaşılması yönündeydi. Yeni konut alımını daha kolay hale getirecek tekliflerin hükümet tarafından yakında açıklanması bekleniyor.

BDDK’NIN KREDİ SINIRLAMASI NELERE SEBEP OLACAK?

BDDK'nın aldığı yeni karar doğrultusunda kredi imkanının gerçekten ihtiyacı olan kişi tarafından değerlendirilmesi sağlanacak. Ralepte başlayacak düşüş fiyat artışının engellenmesini önleyerek yeni dönemde denge ortamının oluşmasını sağlayacak. Yatırım için ev alanlar bu sürede azalacak. Bu durum ileride kiralık konut sayısının düşmesine sebep olabilecek. Yeni düzenleme ile birlikte özellikle yazlık satışlarında düşüş bekleniyor. Kredi sınırlaması nedeniyle vatandaş ikinci bir gayrimenkul yatırımı yapmakta zorluk çekecek.