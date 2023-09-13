Ziraat Bankası, kendi aracına sahip olmak isteyenler için harika bir haber verdi. Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlar, bu yenilikçi taşıt kredisi paketi sayesinde artık tarihe karışıyor! Ziraat Bankası'nın başlattığı bu dikkat çekici kampanya, taşıt kredisi kullanmak isteyenlere hızlı ve cazip koşullarla bir dünya fırsat sunuyor.

Araç fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, birçok kişi için yeni bir araca sahip olma ihtimalini azalttı. Sıfır kilometre bir araca sahip olmak çok zorken, taşıt kredileri aracılığıyla ikinci el araçlar artık ulaşılabilir hale geldi. Ziraat Bankası da 200 bin liralık kredi teklifi ile bu imkanı müşterilerine sağlayacak. İşte detaylar.

ZİRAAT BANKASINI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Araç fiyatları hızla artmaya devam ederken, kamu bankaları uygun çözümler sunarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için adım attı. Bu çözümlerden biri de Türkiye'nin en saygın kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası'nın başlattığı taşıt kredisi kampanyası. Bu girişim, vatandaşlara nihayet istedikleri araca sahip olmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Sayısız kişi tarafından araştırılan taşıt kredileri yelpazesine eklenen bu yeni ürün, araç sahibi olma hayallerini somut bir gerçekliğe dönüştürmek isteyenler için benzersiz bir kolaylık vaat ediyor.

Araç fiyatlarına zammın kaçınılmaz olduğu bu dönemde vatandaşlar için yeni bir taşıt kredisi seçeneği ortaya çıktı. Ziraat bankası, özellikle ikinci el araç piyasasından istediği modeli satın almayı düşünenler için dikkat çekici bir kredi kampanyası başlattı. Bu taşıt kredisi, Fiat Egea ve Renault Clio gibi hem ekonomik hem de performanslı araçlara sahip olmak isteyenler için beklenen çözümü sunuyor. Şimdi bu kredinin koşullarını inceleyelim.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ MALİYETLERİ

Ziraat Bankasının Yeşil Taşıt Kredi ile 200 bin lira çektiğinizde karşılaşacağınız ödeme tablosu şöyle olacaktır:

Kredi Tutarı: 200 Bin TL

Vade Süresi: 48 Ay

Faiz Oranı: %3,04

Aylık Taksit Tutarı: 9.360,55 TL