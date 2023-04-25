Yargı Dizisi Hayranlarının Korktukları Oldu

Hukuk temalı dizi projesi Yargı yayın hayatına başladığı günden bu yana 61 bölümünü geride bıraktı. Pazar akşamında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde çok önemli olaylar ekranlarda yer alıyor. 62. yeni bölümünde çok heyecanlı anları sahneleyecek olan projede özellikle Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Ilgaz karakteri öne çıkacak. Ali'nin silahından çıkan kurşun ile vurulacak ve neler olacağı merak edilecek.

Turgut Ali'nin pisliğe bulaştığı ortaya çıkacak ve sevilen karakter Ilgaz savcının da bir yol bulmaya ikna çabası sonuç vermeyecek. Daha sonra Turgut Ali, Ilgaz’ı silahı ile vuracak ve dizi sezon sonuna adım adım yaklaşacak. Projede meydana gelecek olan gelişmeler seyirci grubunu daha da meraklandırıyor ve Ilgaz'ın başına gelenler araştırılıyor. Yargı isimli dizi projesinin izleyici grubu sezon başında yayınlanan fragmanda gördüklerini unutamıyordu. Ilgaz karakterinin öleceğine yönelik sahneler dizinin başında yer alıyordu. Sezon sonuna az bir zaman kalması ve Ilgaz'ın Turgut Ali tarafından vurulması da heyecanı arttıran bir unsur oldu. Turgut Ali'nin pisliğe ulaşması sonrasında bunu ortaya çıkaran kişi olan Ilgaz'ı vurması dizide ne tür gelişmeler yaşayacağını az da olsa ortaya koydu.

Toplamda 2 sezondur usta Senarist Sema Ergenekon'un başarılı senaryo matematiği ile çok iyi reyting oranları elde eden Yargı dizisi sezon sonuna yaklaştı. Önceki sezonlarda yaşandığı gibi bu sezonda da Yargı dizisinde çok heyecanlı ve ilginç sahneler izleyiciyle buluşacak. Ilgaz'ın vurulduğu bölüm fragmanı ise hem sosyal medyaya hem de magazin gündemine damga vurdu. Herkes Turgut Ali karakterinin yaşanan olaylar ile bağlantısı olduğunun ortaya çıkması sonrasında şaşkına dönmüştü. Turgut Ali ise bu durumun öğrenilmesi ardından Ilgaz'ı vurmayı seçti. Turgut Ali’yi ikna etmek için onun yanına giden Ilgaz arkasını döndüğü sırada Turgut Ali tarafından vurulacak.