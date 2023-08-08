Enflasyon ve döviz kurunun uçak bileti fiyatlarını da etkilemesiyle birlikte seyahat etmek için bütçe dostu planlar yapmak kaçınılmaz oldu. Hava yolu firmaları ve seyahat acenteleri tarafından yılın belirli dönemlerinde yapılan uçak bileti kampanyalarından haberdar olmak ve indirimleri kaçırmamak için aşağıdaki önerilerimizi uygulayabilir, ucuz uçak bileti satın alabilirsiniz.

Üye Olun

Hava yolu ve seyahat acentelerinin üyelik programlarından faydalanarak puan kazanma, üyelere özel indirimler gibi birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Firmalar, üyelerine iletişim izni kapsamında uçak bileti kampanyaları duyurularını sms, e-posta, mobil bildirim, web bildirim kanallarıyla size öncelikli olarak ulaştırır.

Üye olmanın bir diğer avantajı ise sadakat programları kapsamında üyelere özel sunulan indirimlerdir. Hava yolu firmaları ve seyahat acenteleri, müşterilerine belirli dönemlerde özel kampanyalar yaparak kişiye özel indirimler veriyor.

Mobil Uygulama İndirin

Mobil uygulamaya özel kampanyalardan, indirimlerden haberdar olmak ve faydalanmak için hava yolu firmalarının ve seyahat acentelerinin mobil uygulamalarını telefonunuza indirebilirsiniz. Kampanyalardan haberdar olmak için bildirim ayalarından mobil uygulama bildirimlerini açık tutmanızı öneririz. Böylelikle uçak bileti indirimlerini kaçırmazsınız.

E-Posta Abonesi Olun

Uçak bileti kampanyalarını takip etmenin bir diğer yolu ise e-posta aboneliğidir. Birçok firma, e-posta abonelerine özel kampanyalar düzenliyor. Hava yollarının ve online uçak bileti karşılaştırma sitelerinin e-posta gönderimlerine abone olarak tüm indirimlerden ve kampanyalardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

Kampanya Sezonlarını Öğrenin

Hava yolu firmaları, yılın belirli dönemlerinde erken rezervasyon kampanyaları düzenleyerek uçak biletlerini seyahat dönemindeki fiyatların çok altında sunuyor. Sınırlı sayıda ve kısa süreli bu kampanyaları kaçırmamanızı öneririz. İlkbahar ve yaz bileti kampanyaları, sonbahar-kış sezonunda; sonbahar-kış bileti kampanyaları ise ilkbahar ve yaz sezonlarında yapılıyor. Esnek tarihli ve rotalı seyahat planınız var ise bu kampanyalar ile seyahatinizi en ekonomik şekilde planlayabilirsiniz.

Uçak Bileti Karşılaştırma Platformlarını Kullanın

Gideceğiniz şehrin uçuşlarını farklı hava yolu firmalarından tek tek araştırmak yerine tüm uçuşları kolaylıkla karşılaştırabileceğiniz karşılaştırma platformları, en ucuz uçak biletini saniyeler içinde bulmanızı sağlar. Böylece birçok hava yolu firmasının indirimli fiyatlarını tek bir ekrandan kolayca görebilirsiniz.

Özel Günleri Kaçırmayın

Online alışverişlerde son yıllarda isimlerini sıkça duyduğumuz 11.11, Black Friday gibi özel gün kampanyalarını hava yolu firmaları ve seyahat acenteleri kampanyalarında da görmeye başladık. Bunun gibi birçok özel kampanya gününü takviminize ekleyerek bu dönemde sunulan indirimleri yakalayabilirsiniz.

Sevgililer Günü, Anneler Günü, Yılbaşı gibi özel günlerde ve bayram dönemlerinde yapılacak indirimler için takipte olmanızı öneririz.

Sosyal Medya Hesaplarını Takip Edin

Sosyal medya, kampanya iletişimlerinin en sık yapıldığı platformlardan biri. Firmaların genel uçak bileti kampanyalarının yanı sıra sosyal medya takipçilerine özel düzenledikleri kampanyalara kolayca ulaşabilirsiniz. İndirimleri yakalamak için sosyal medya bildirimlerinizi açmayı unutmayın.

Seyahat Gruplarına Katılın

Seyahat etmeye yeni başladıysanız veya bir gezgin gibi seyahat planı yapmayı amaçlıyorsanız seyahat gruplarına katılabilirsiniz. Sosyal medyada ve forum platformlarında yer alan seyahat gruplarına üye olarak; seyahat etmeyi seven insanlarla iletişimde olabilir, ekonomik seyahat etme konusunda üyelerin deneyimlerinden faydalanabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti kampanyalarının yanı sıra; konaklama, araç kiralama, müzelere giriş ve yurt dışı şehir içi ulaşımda geçerli pass card’lar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.