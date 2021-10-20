Üç Yeni Ebola Vakası Keşfedildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde üç yeni Ebola vakasının doğrulandığını ve son 10 gün içinde toplamı beşe çıkardığını söyledi.

Sağlık yetkilileri, virüsün en son alevlenmesinin 2.200'den fazla insanı öldüren ve 1.000'den fazla kişiye bulaşan büyük 2018-20 salgınıyla bağlantılı göründüğünü söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, vakaların Cumartesi günü, son salgının merkezlendiği Beni şehrine yakın sağlık bölgesi Butsili'de tespit edildiğini söyledi. Teyit edilen beş vakadan üçü hayatını kaybetti.

Büyük bir Ebola salgınından sonra yeniden canlanma, hayatta kalanların spermlerinde kalan gizli enfeksiyonlardan kaynaklanabilir. 2018-20 salgınıyla bağlantılı başka bir vaka kümesi Şubat ayında patlak verdi ve altı ölümden sonra Mayıs ayına kadar kontrol altına alındı.

Aşılar, sağlık görevlilerinin son salgınları daha hızlı kontrol altına alma becerisinde devrim yarattı. Geçen hafta, Merck tarafından üretilen bir aşı kullanarak vakaların temaslılarını aşılamaya başladılar. Diğeri Johnson & Johnson tarafından yapılan mevcut iki Ebola aşısından biridir.

Ebola, vücut sıvıları yoluyla yayılan son derece tehlikeli hemorajik bir virüstür. Geçen hafta, bir WHO araştırması, Afrika kıtasında yedi Ebola vakasından sadece birinin tespit edildiğine dair korkuları ortaya çıkardı. BM organının bölge direktörü Matshidiso Moeti, “Sınırlı testlerle, hala çok fazla toplulukta kör uçuyoruz” dedi.

Yeni planlara göre, enfekte olduğu doğrulanan insanların evlerinin etrafında 100 metrelik bir "halka" içinde aktif gözetim önlemleri uygulanacak. BM, gelecek yıl sekiz ülkede yaklaşık yedi milyon insanı test etmeyi planlıyor.

Ulusal laboratuvar tarafından üç Ebola vakasının doğrulanmasının ardından N'Zerekore vilayetindeki Goueke kırsalında salgın ilan edildi ve 2016'da sona eren bir salgından bu yana ülkede ilk kez hastalık rapor edildi. küresel sağlık kuruluşu Pazar günü yaptığı açıklamada.

"İlk araştırmalar, yerel sağlık tesisinden bir hemşirenin 28 Ocak 2021'de öldüğünü tespit etti. Cenazesine katılan altı kişi Ebola benzeri semptomlar bildirdi ve bunlardan ikisi öldü, diğer dördü hastaneye kaldırıldı."

Gine, virüsün ilk keşfedildiği 1976'dan bu yana en büyük olan 2014-2016 Batı Afrika Ebola salgınında en çok etkilenen üç ülkeden biriydi. Hastalık, dünyanın en kötü salgınının Batı Afrika'da başladığı 2014'te küresel alarma neden oldu, 11.300'den fazla insanı öldürdü ve Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi süpürürken tahmini 28.600 kişiye bulaştı.

"Hastalıktan zaten çok acı çeken bir ülke olan Gine'de Ebola'nın yeniden canlandığını görmek büyük bir endişe. Ancak, önceki salgın sırasında edinilen uzmanlık ve deneyime dayanarak, Gine'deki sağlık ekipleri hızla harekete geçiyor. DSÖ Afrika bölge direktörü Matshidiso Moeti, virüsün yolunu takip edin ve daha fazla enfeksiyonu önleyin" dedi. "WHO, yetkilileri test, temas izleme ve tedavi yapıları kurma ve genel yanıtı tam hıza getirme konusunda destekliyor" diye ekledi.

DSÖ, Liberya ve Sierra Leone'deki sağlık yetkilileriyle, sınır bölgelerindeki vakaların toplum gözetimini güçlendirmenin yanı sıra vakaları test etme ve sağlık tesislerinde sürveyans yapma kapasitelerini güçlendirmek için zaten çalıştığını söyledi.