Nijerya'da Silahlı Saldırganların Pazara Saldırması Sonucu En Az 30 Kişi Öldü

Nijerya'nın kuzeybatısında, yoğun bir pazarın etrafını saran ve ateş açan silahlı kişiler, şu anda ülkeyi kasıp kavuran bir güvenlik krizindeki son vahşi gelişmeye işaret ediyor. Nijerya, on yıllardır en kötü istikrarsızlığını yaşıyor, sadece cihatçılar ve ayrılıkçılardan değil, aynı zamanda kuzeybatıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yüzlerce öğrencinin kaçırıldığı ve binlerce kişinin bölgeden kaçmaya zorlandığı bir haydutluk dalgasıyla karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 2015'te halkı terör ve suçtan korumak için bir seçim vaadi ile mücadele ederken, hükümet askeri operasyonları yoğunlaştırdı ve kuzeybatı Zamfara, Katsina, Sokoto ve Kaduna eyaletlerinde bir telefon ve internet kesintisi dalgası emretti.

Nijerya'nın Premium Times gazetesine göre, yerel halk, Sokoto'daki Goronyo kasabasına motosikletle giden 200 kadar silahlı kişinin haftalık pazara yöneldiğini ve tüccarlara ve alışveriş yapanlara ateş açmaya başladığını bildirdi.

Sokoto valisi Aminu Waziri Tambuwal, saldırının Pazar günü başladığını ve Pazartesi sabahına kadar devam ettiğini söyledi. Valilik, en az 30 kişinin öldüğünü söyledi. Ancak yerel bir sakin ve tüccar olan Iliyasu Abba, Reuters'e Goronyo Genel Hastanesi morgunda 60 ceset olduğunu ve diğerlerinin kaçarken yaralandığını söyledi.

Abba, silahlı kişilerin en azından başlangıçta müdahale etmeye çalışan polisi etkisiz hale getirdiklerini ve "pazarı kuşattıktan sonra her yöne ateş açarak insanları öldürdükten sonra" ara sıra kalabalığa ateş açtıklarını söyledi.

Aynı eyalette, Gwadabawa ve Sabon Birni'de karşıt gruplar tarafından gerçekleştirildiğine inanılan iki pazar saldırısında 30'dan fazla kişinin öldürüldüğü bildirildikten iki haftadan kısa bir süre sonra geldi. Birkaç gün önce Sabon Birni'de 17 kişinin evlerinden kaçırıldığı bildirilmişti.

Saldırıları bastırmak amacıyla, yerel hükümet daha önce, büyük şehri Sahra'ya giden eski bir kervan yolunun üzerinde yer alan ve milyonlarca insan için önemli bir ticaret merkezi görevi gören Sokoto eyaletinin bazı bölgelerinde kırsal pazarları yasaklamıştı.

Ancak, üç kötü şöhretli "haydutluk mafyasının" Zamfara'dan yeni üslere taşındığına inanılan Premium Times'a göre, ordunun saldırganları Zamfara'daki orman sığınaklarından temizlemek için bir operasyon başlatmasından bu yana son haftalarda Sokoto'da şiddet yoğunlaştı.

Yerel politikacı Amina Al-Mustapha geçen ay Associated Press'e verdiği demeçte, yaklaşık 500.000 sakinin en az yüzde 60'ının yalnızca Sabon Birni bölgesindeki şiddetten kaçtığının ve bazılarının Nijer sınırına sığındığını söyledi.