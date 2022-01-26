Üç Kuruş Yeni Bir Strateji Deniyor! Final Yapacağı Konuşulmuştu

Bir süre önce büyük umutlar ve reklamlar ile Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesi elde ettiği izlenme oranları ile yapımcıyı ve dizi oyuncularını adeta hayal kırıklığına uğratmış ve beklentileri karşılayamamıştı. Hikayeye hareket katmak ve reyting oranlarını arttırmak için oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu ve proje yapmış olduğu bu son hamle ile adından söz ettirerek merak konusu oldu. Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosuna Sezin Akbaşoğulları’ndan sonra farklı bir oyuncunun daha dahil olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ay Yapım imzalı olarak çekilen ve bu şekilde izleyici kitlesinin beğenisine sunulan Üç Kuruş isimli dizi uzun bir süredir izlenme oranları konusunda problemler yaşıyor ve sonunda da dizinin final bölümünü yayınlayarak ekran hayatına veda edeceği de konuşulan konular arasında yer alıyor. Sevilen proje Üç Kuruş’un reyting problemleri sebebi ile yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Fakat birinci sezon sonunda Üç Kuruş isimli projenin final bölümünü yayınlayarak ekran hayatını sonlandıracağı henüz yalnızca bir iddia olarak kalmakta. Yapım şirketi ise diziye devam etmek için bazı hamlelerde bulunuyor ve dizinin izlenme oranlarını arttırmak hedefleniyor.

Projenin oyuncu kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi ve o ünlü ismin kim olduğu ve hangi rol ile projede yer alacağı araştırma konusu olarak görüldü. Yetenekli ve genç oyuncu Bora Akkaş'ın Üç Kuruş dizisinin kadrosunda yer alacağı bilgisine ulaşıldı ve oyuncunun hayranları bu haber karşısında oldukça mutlu oldu. Bora Akkaş son olarak yaz aylarında televizyon ekranlarına getirilen İçimizden Biri isimli dizide yabancı bir damat karakterine hayat vermiş ve sergilediği performans ile sevenlerinden beğeni toplamıştı.

Ünlü oyuncu Bora Akkaş yeni dizisi olan Üç Kuruş’ta hayat vereceği rol hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirmedi ancak oyuncunun canlandıracağı karakterin dizide kritik bir role sahip olacağı ifade edildi.