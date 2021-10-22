Üç Kuruş Dizisinin Tanıtımına Eleştiri Dolu Yorumlar!

Birbirinden başarılı ve ilgi çeken oyuncuların rol aldığı Üç Kuruş dizisi son zamanlarda merak ve heyecan içerisinde beklenen dizilerin başında geliyor. Dizi cephesinde ise işlerin yavaş yavaş ilerlediği bilgisine ulaşıldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Dizi hayranları projeyi heyecan içerisinde beklemeye devam ediyor ve yayın tarihinin açıklanmasını istiyor. Kanal ise henüz bu yönde bir bilgiyi seyirci kitlesini sunmadı fakat yeni bir tanıtım yayınlandı. Projenin yayınlanan yeni tanıtımı ilgi ile karşılandı fakat bazı grup izleyiciler de yapım hakkında eleştirilerde bulundu.

Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan dizi, Ay Yapım imzası taşıyor fakat dizi hakkında yapılan haberler kolay ulaşılır olmuyor. İzleyici kitlesi ise durum ile ilgili olarak Üç Kuruş dizisi hakkında bilgi toplamak için uzun bir süre araştırma yapmak zorunda kalıyor. Çukur dizisi ise Haziran ayında final bölümünü yayınlayarak ekranlara veda etmişti. Dizinin final bölümünde yapılan ilk tanıtım sonrasında Üç Kuruş dizisi merak içerisinde beklenilmeye başlanmış ve her haber ilgi çekici bir hale almıştı.

Başrollerinde Ekin Koç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun bulunduğu Üç Kuruş isimli ilgi çeken projenin Pazartesi akşamlarında yayınlanacağı öğrenildi. Dizinin yayınlanacağı Pazartesi gününün hangi haftada yer alacağı ise henüz kanal tarafından açıklanmadı. Yaşanan bu gelişme karşısında izleyici kitlesi ise kulak kesilmiş bir şekilde Show TV'nin yapacağı açıklamayı beklemeye devam ediyor.

Yayınlanan ilk fragman sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden projenin ikinci tanıtım filmi de yayınlandı ancak yayın tarihinin yazmaması tepki topladı. Projenin İçerde ve Çukur’a çok benzediği şeklinde iddialar yazılırken bazı izleyici grupları da yeni dizi olan Üç Kuruş’un iki dizinin karışımı olarak seyirci karşısına çıkacağını düşündüklerini belirtti.

Oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe ve Uğur Yıldıran gibi birbirinden başarılı isimler de bulunuyor.