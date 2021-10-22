Nurgül Yeşilçay'dan Samimi Açıklamalar!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bugünlerde yetenekli isim Cengiz Bozkurt ile başrolünde yer aldığı Kim Bu Aile isimli sinema filminin çekimleri ile ilgileniyor. Son olarak Bloomberg HT’de seyirci karşısına çıkan Fatih Altaylı ile Birebir programına konuk olarak katılan ünlü isim, özel açıklamalar gerçekleştirdi. Özel hayatının yanı sıra işi hakkında da samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dikkatleri üzerinde topladı.

Dizide oynadığı sırada yoğunluk sebebiyle hiçbir özel hayatının kalmadığını açıklayan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, sanatın her dalını da çok sevdiğini de söyledi. Fotoğraf ile ilgilendiğini ve resim yaptığını açıklayan yetenekli isim tiyatroyu ve sergileri de çok sevdiğini belirtti. Sanatın bir bütün olduğunu dile getiren Nurgül Yeşilçay, bunların hepsini severken ve bu kadar yüksekken 150 dakika süren bir şey yapmanın yaşamını yalnızca oraya adamak olduğunu belirtti. Bunun da elbet de yorucu olduğunu ifade eden Yeşilçay, oyunculuk mesleğinin keyif alınan bir şey olduğunu söylerken git gide keyif almamaya başladıklarını anlattı.

Başarılı oyuncu, Cem Özer ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile ilgili konuşmayı da ihmal etmedi ve oğlunun İngiltere'de sanat okuduğunu açıkladı. Yönetmenlik, oyunculuk ve fotoğraf üzerine İngiltere'de eğitim aldığını söyleyen ünlü oyuncu, pandemi dönemini ise oğlu ile birlikte geçirdiğini söyledi. 13 yaşındayken Osman Nejat’ın İngiltere'ye gittiğini açıklayan başarılı isim bir çocuğun kendisine yettiğini de söyledi. İngiltere'de sanat okuyan oğlu Osman Nejat'ın bir dönem kardeş istediğini fakat artık istemediğini de söyleyen ünlü oyuncu, açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.

Z kuşağı hikayesine kendisinin çok inanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, kendilerinin kültürü çatışması yaşadığını açıklarken oğlunun sanat okuması sebebiyle daha kolay olduğunu fakat bazı zamanlarda dijital olarak bir kuşak çatışmasının yaşadıklarının anlattı.