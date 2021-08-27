Üç Kuruş Dizisine Bomba Transfer!

Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Çukur isimli televizyon dizisi projesi ardından aksiyon türünde yayın hayatına başlayacak olan Üç Kuruş dizisi hazırlıklarını titiz bir şekilde sürdürüyor. Tıpkı Çukur'da olduğu gibi yeniden Ay Yapım tarafından çekilecek olan projenin Ekim ayı gibi seyirci karşısına çıkacağı ifade edildi. Daha önce benzeri görülmemiş ve oldukça ilginç bir şekilde tanıtımı yapılan Üç Kuruş dizisi için oyuncu seçimleri de dikkat çekiyor.

Çukur dizisinin yönetmenliğini gerçekleştiren Sinan Öztürk tarafından çekilecek olan yeni dizi Ay Yapım tarafından ekranlara verilirken yine duygu yüklü olacak ve aksiyon türünde yayın hayatına başlayacak. Çukur’dan da büyük izler taşıyacak olan Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesinin tanıtımı yapıldı ve ilk günden beri izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Bunun yanı sıra Çukur'da Nehir Bursalı karakterine hayat veren Hazal Subaşı'nın yeni proje için görüşmeler sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Hazal Subaşı'nın yanı sıra yeni diziye bir transferin daha olacağı söylenildi ve gelişmeler merak konusu oldu. Öne sürülen iddialara göre Çukur’da Meke karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aytaç Uşun’un da Ay Yapım ile bazı görüşmeler gerçekleştirdi ye ve Üç Kuruş da yer alabileceği öğrenildi. 31 yaşındaki sevilen isim Doksanlar dizisi ile ilk ekran deneyimini tecrübe etmişti. Oyuncunun Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olduğu öğrenilirken başarılı isim, Öykü Karayel ile Gökhan Alkan'ın rol aldığı Kalp Atışı dizisinde de bir hastayı canlandırmıştı.

2017 senesinde Çukur isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosuna dahil olan Uşun, Yamaç'ın sağ kolu olan Meke karakterini başarılı bir şekilde canlandırmış ve sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettirmişti. Meke karakteri, Yamaç’ın sözünden hiç çıkmamış ve gözü tok, mert bir karakter olarak ekranlarda yer almıştı. Ünlü oyuncunun Üç Kuruş dizisinde ise bir seri katili canlandırması bekleniyor.